Appian lancia nuove funzionalità IA per automatizzare le attività complesse e accelerare la modernizzazione delle applicazioni aziendali

Le innovazioni della Piattaforma, testate con successo dai clienti, integrano agenti avanzati nei processi aziendali e consentono agli utenti di business di modernizzare le applicazioni esistenti con estrema facilità.

MILANO, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), azienda leader nell'automazione dei processi potenziata dall'IA, ha annunciato un aggiornamento della piattaforma per integrare agenti IA avanzati direttamente nei processi aziendali. L'ultima release 25.4 della Piattaforma Appian offre un valore concreto e misurabile, e rende l'IA molto più di un semplice assistente.

Agenti integrati direttamente nei processi aziendaliAgent Studio consente alle aziende di implementare su larga scala gli agenti IA più avanzati di Appian. Sono in grado di ragionare, gestire imprevisti e agire sui dati aziendali per automatizzare attività complesse. Gli agenti Appian sono potenti perché ereditano le caratteristiche fondamentali della piattaforma, come l'accesso completo ai dati, il contesto dei processi e i meccanismi di controllo. Con Agent Studio gli utenti di business possono utilizzare il linguaggio naturale per definire obiettivi di alto livello. Gli agenti IA usano quindi il data fabric e gli strumenti di Appian per trovare il percorso più efficace da seguire. Con una vista completa dei dati aziendali, gli agenti prendono decisioni più intelligenti, interpretano i dati non strutturati provenienti da varie fonti e apportano modifiche in tempo reale. Gli agenti Appian sono integrati nel processo, consentendo una facile governance e tracciabilità del loro comportamento.

Agent Studio di Appian è ora disponibile al pubblico. Dopo la sua anteprima ad Appian World in Aprile 2025, l'interesse dei clienti è stato straordinario. I primi clienti hanno confermato le capacità di Agent Studio nel soddisfare le esigenze aziendali su scala enterprise e la sua facilità d'uso in un mercato segnato dal fallimento di numerosi progetti basati su agenti. Il 100% dei partecipanti al programma beta ha trovato Agent Studio "intuitivo o molto intuitivo".

"Appian continua a essere molto più di un partner tecnologico: è un vero e proprio alleato nell'innovazione. Agent Studio dimostra come l'IA e il low-code possano combinarsi per ampliare le capacità umane nei modi più importanti: raggiungere le famiglie più rapidamente, ridurre gli intoppi amministrativi e consentire ai medici di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, ovvero curare", ha commentato Ryan Cox, Co-founder e VP di Acclaim Autism. "Agent Studio colma il divario tra utenti di business e ingegneri del software. Trasferendo i nostri processi esistenti nel set di conoscenza dell'agente, abbiamo rapidamente ottenuto abbinamenti affidabili tra medici e pazienti: un risultato impressionante a partire da una configurazione semplice."

Modernizzazione delle applicazioni basata sull' IA: dall'idea all'app in pochi minutiAppian Composer è ora disponibile al pubblico e oltre 130 aziende hanno creato più di 1.300 applicazioni con questo strumento. Appian Composer rivoluziona il modo per modernizzare le applicazioni aziendali, consentendo agli utenti con qualsiasi livello di competenza di sviluppo di trasformare rapidamente le loro idee in applicazioni funzionanti, grazie a un'esperienza guidata dall'IA. Questa soluzione crea un piano interattivo per le storie degli utenti, i dati, i processi e le user experience per l'applicazione; inoltre, fornisce a business, a IT e all'IA uno spazio collaborativo per pianificare e progettare insieme l'applicazione. Quindi, con un solo click, è possibile generare un'applicazione, pronta per essere ulteriormente personalizzata in base alle esigenze aziendali.

Miglioramenti al Data FabricIl Data Fabric leader del settore di Appian è ora in grado di gestire fino a 50 milioni di righe con una velocità di scrittura 5 volte superiore. Il Data Fabric supporta una maggiore conformità alla sicurezza delle informazioni tramite la crittografia trasparente dei dati.

"Molte aziende hanno implementato chatbot singoli di intelligenza artificiale, costosi e inefficaci, nei loro team operativi di back-office", ha commentato Michael Beckley, CTO di Appian. "Una ricerca del MIT dimostra che questo approccio fallisce nel 95% dei casi perché l'IA, se utilizzata da sola, si confonde facilmente quando i dati provengono da contesti diversi. Appian ha adottato un approccio completamente diverso. Abbiamo integrato agenti IA specializzati direttamente nei flussi di lavoro operativi, dove forniscono risultati affidabili su larga scala, consentendo di ottenere risultati concreti, come l'elaborazione accurata di decine di milioni di preventivi assicurativi all'anno per un singolo cliente".

Integrando l'IA nei flussi di lavoro, le aziende possono passare da progetti pilota isolati a iniziative IA scalabili e controllate.Per ulteriori informazioni: https://ap.pn/49A6vE7.

*Fonte: "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025," MIT Project NANDA, July 2025.

Appian

Appian offre una piattaforma per l'automazione dei processi basata sull'intelligenza artificiale, progettata per attività mission-critical. Impegnati per il successo dei clienti, serviamo molte delle più grandi aziende al mondo in diversi settori di mercato. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

Segui Appian: LinkedIn, X (Twitter )

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820474/Appian.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.