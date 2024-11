Apre il secondo PENNY di Monza

Si tratta del 109° negozio del brand in Lombardia

Cernusco sul Naviglio – 25 novembre 2024. Apre domani a Monza il 462° PENNY d’Italia. Il punto vendita di Monza, in via Rota, angolo via Savonarola, è il 2° negozio di Monza dopo quello situato in via Borgazzi ed il 5° della provincia di Monza e Brianza dopo quelli di Giussano, Nova Milanese e Muggiò.

Il nuovo spazio presenta una superficie di circa 1500 mq, di cui 1000 mq di vendita, nonché 86 posti auto gestiti da Monza Mobilità con 90 minuti gratis per i clienti.

Il negozio PENNY nasce come recupero di un’area degradata, tra le vie Rota e Savonarola nel pieno del quartiere Sobborghi, da anni utilizzata quale deposito a servizio della contigua stazione di Monza Sobborghi, attraverso la demolizione dei preesistenti fabbricati e la ricostruzione del nuovo immobile a destinazione commerciale. Al contempo è stata eseguita un’importante riqualificazione del parcheggio esistente con ampliamento dello stesso e creazione di apposite aree verdi; a servizio della cittadinanza verrà inoltre realizzata una nuova velostazione che andrà ad incentivare la mobilità sostenibile.

Il negozio andrà ad offrire un assortimento completo, grazie alla presenza della macelleria e la gastronomia PENNY, del punto caldo e dell’angolo bake off, nonché della pasticceria fresca, del reparto pesce fresco e del banco convenience.

Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

PENNY rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

L’apertura del nuovo negozio PENNY prevede 13 collaboratori; lo store è aperto al pubblico: dal lunedì al sabato: 8:00 - 20:00; domenica: 9:00 - 20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

