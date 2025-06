Dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari, l'Iran risponde con un'ondata di missili contro Israele nelle prime ore di oggi, domenica 22 giugno 2022. Le sirene dell'allarme aereo suonano in Israele, come rendono noto le forze di difesa (Idf). Allarme in particolare a Tel Aviv, mentre esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme, come riferisce il corrispondente dell'agenzia Afp.