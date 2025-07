Armony Floor: eccellenza italiana nei pavimenti in legno, tra design, controllo e sostenibilità

Milano, 14 luglio 2025 - In un’epoca in cui ogni scelta progettuale contribuisce a definire l’identità degli ambienti, il pavimento assume un ruolo primario, tutt’altro che accessorio. È la base su cui si costruisce l’estetica, il comfort e la coerenza funzionale di ogni spazio.

In questo scenario, Armony Floor si posiziona come un punto di riferimento nel settore dei parquet e dei pavimenti in legno, grazie a una struttura industriale interamente interna, un catalogo articolato e una visione d’impresa fondata sulla trasparenza e sulla qualità certificata.

Con sede a Coriano, in Emilia-Romagna, Armony Floor ha scelto di non affidarsi a filiere esterne: ogni fase, dalla selezione delle essenze fino alla consegna, è gestita direttamente. Questo modello operativo consente all’azienda di garantire standard costanti, offrire tempi certi e proporre un prodotto che rispecchia appieno i criteri con cui è stato concepito. Una scelta strategica, ma soprattutto identitaria: chi acquista da Armony Floor sa esattamente da dove proviene ogni tavola, come è stata lavorata e secondo quali principi.

La gamma proposta è ampia e versatile, con oltre 60 referenze in catalogo. Il rovere – scelto per la sua neutralità estetica e stabilità meccanica – rappresenta la spina dorsale dell’offerta. A fianco di questo classico intramontabile si collocano il bamboo, sempre più apprezzato per le sue proprietà ecologiche e la sua robustezza, e una selezione di legni esotici, come il parquet doussie e il noce, pensata per chi desidera valorizzare ambienti di rappresentanza o progetti residenziali ad alto profilo.

Armony Floor non si limita a proporre varietà di materiali, ma struttura le sue collezioni in funzione di specifiche esigenze d’uso. Pavimenti flottanti, moduli prefinito a incastro, formati con posa a spina ungherese, linee SPC (Stone Plastic Composite) e soluzioni outdoor compongono una proposta capace di coprire tanto gli interni domestici quanto gli ambienti tecnici o soggetti a forte sollecitazione. Ciascuna referenza è il risultato di un progetto tecnico e stilistico calibrato sul contesto applicativo.

Il tema dei parquet colori, allo stesso modo, viene considerato un elemento progettuale a tutti gli effetti, e non soltanto una scelta estetica. Le varie tonalità proposte derivano da uno studio accurato condotto internamente all’azienda, finalizzato a definire una gamma cromatica equilibrata, costante nel tempo e capace di adattarsi armoniosamente a diverse condizioni di luce, contesti d’arredo e destinazioni d’uso.

Particolare attenzione è riservata poi all’impatto ambientale. Tutti i materiali provengono da foreste certificate FSC, e ogni lavorazione è esente da formaldeide. Le colle, le vernici e i trattamenti impiegati rispettano le normative europee più rigorose in materia di sicurezza e salubrità. Ogni pavimento è coperto da una garanzia venticinquennale, a conferma della fiducia che l’azienda ripone nei suoi processi produttivi.

L’esperienza digitale, allo stesso modo, si sviluppa in maniera fluida e accessibile. Attraverso il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com, l’utente può esplorare l’intera collezione, confrontare essenze e finiture, consultare schede tecniche dettagliate e ordinare gratuitamente campioni, che vengono spediti entro 48/72 ore. Un servizio che consente di valutare ogni elemento visivo e tattile nello spazio reale in cui il pavimento verrà posato.

Per chi preferisce un approccio diretto, è attivo lo showroom aziendale di Coriano, dove professionisti e privati possono interagire con consulenti specializzati e analizzare le collezioni dal vivo. L’intera rete di installatori qualificati, presente su tutto il territorio nazionale, garantisce inoltre un’assistenza capillare, dalla posa iniziale fino agli interventi post-vendita, come ampliamenti o manutenzioni programmate.

Armony Floor non si limita a vendere parquet. Costruisce un sistema coerente che integra progettazione, produzione, consulenza e supporto. In un mercato spesso frammentato e opaco, l’azienda offre un modello chiaro, verificabile, e interamente italiano. Una scelta di metodo, più che di prodotto. Un alleato concreto per chi cerca soluzioni in legno autentiche, durevoli e adatte a ogni tipo di progetto.

Contatti:

Immediapress

Armony Floor

Uff stampa

www.pavimentieparquet.com

info@armonyfloor.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.