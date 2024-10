Arredonotte: letti a scomparsa e arredo su misura da 30 anni punto di riferimento a roma

L’ESPERIENZA DI CLAUDIO PATTI E DEI FIGLI ANDREA E LUCA PER PROPORRE SOLUZIONI SALVA-SPAZIO PER OGNI TIPO DI AMBIENTE ABITATIVO E LAVORATIVO

Roma, 28/10/2024 – In grandi metropoli come Roma, ma anche nei piccoli appartamenti che si trovano nei centri storici dei borghi, è fondamentale sfruttare al meglio gli spazi a disposizione, unendo funzionalità, comodità e gusto estetico. Un risultato che l’azienda romana Arredonotte può garantire alla clientela grazie ad un’esperienza trentennale.

Un’esperienza che il titolare, Claudio Patti, insieme ai figli Andrea e Luca e ad una squadra di collaboratori qualificati, mette a disposizione dei clienti che si rivolgono nei due punti vendita Arredonotte a Roma (quello storico vicino al Colosseo, in via Gallia 92, e quello in via Anagni 130) per rendere vivibili, in modo confortevole, anche piccoli spazi. Proponendo soluzioni come letti a scomparsa e mobili salva spazio realizzati su misura, grazie alla collaborazione con fornitori ed aziende leader nel settore.

Soluzioni che hanno portato Arredonotte a diventare punto di riferimento a Roma per i letti a scomparsa e in generale l’arredo su misura.

Fondamentale si è rivelato il servizio di consulenza che Arredonotte, proprio grazie all’esperienza acquisita in questi anni, riesce a fornire. I clienti, infatti, non soltanto possono recarsi nei due punti vendita e scegliere un letto a scomparsa o un altro mobile presente o visionato nel catalogo online (www.lettiascomparsaroma.it - www.armadiedintorni.it ). Molti arrivano con la piantina e le foto dell’ambiente da arredare e chiedono consigli per le possibili soluzioni.

Claudio Patti spiega l’evoluzione nell’arredo con specifiche esigenze: “Per aumentare la capienza senza ridurre lo spazio libero sono state studiate nel tempo soluzioni che per lo più risultano valide per far fronte alle emergenze. Ma che non corrispondono alle esigenze dell’uso quotidiano, perché in genere sono scomode o comunque poco pratiche. Con la nostra esperienza, grazie anche al progresso nell’utilizzo dei macchinari e delle tecniche di costruzione – evidenzia - possiamo invece fornire soluzioni con letti a scomparsa e mobili salva-spazio che sono molto gradevoli esteticamente, funzionali e comode. Tanto da poter pienamente rispondere alle esigenze di utilizzo quotidiano che, in altri ambienti, si avrebbero con letti e mobili tradizionali”.

Una filosofia che oggi si sposa con le esigenze non soltanto per i piccoli spazi da abitare, ma anche per gli uffici.

Soluzioni che oltre a far guadagnare spazio, permettono anche di risparmiare soldi, considerando che alcuni arredi a scomparsa consentono in pratica di avere due mobili in uno, per il giorno e per la notte. Perché la principale esigenza per gli ambienti abitativi, che siano quelli dove si vive abitualmente o destinati alla casa per le vacanze o a B&B, è proprio quella di utilizzare lo stesso spazio per due differenti momenti: il giorno e la notte. Un problema che si risolve con il letto a scomparsa, mobile la cui gamma nel tempo si è ampliata, nelle soluzioni tecniche e nei materiali. Oggi Arredonotte, grazie all’aggiornamento continuo ed alla qualità dei propri fornitori, propone letti a scomparsa singoli, matrimoniali, a castello. Belli esteticamente, funzionali e duraturi. Ed anche divani e mobiletti trasformabili, che consentono magari di far fronte all’arrivo improvviso di un ospite anche in un appartamento di piccole dimensioni.

Un concetto che poi si è esteso agli armadi e alle librerie su misura, per sfruttare gli angoli, i sottoscala o le altezze variabili delle mansarde. Allo stesso prezzo dei mobili standard. E alle cucine, anch’esse disponibili a scomparsa, che Arredonotte propone sia con un design moderno e minimalista, sia con un’estetica tradizionale, così da adattarsi al resto dell’arredo.

Soluzioni per tutti gli ambienti abitativi – anche esterni – e di lavoro, dunque. E per tutti i budget. Arredonotte, infatti, oltre ai cataloghi tradizionali che comprendono arredamenti in promozione, ha anche una sezione outlet.

www.lettiascomparsaroma.it

www.armadiedintorni.it