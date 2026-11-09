ASMAX all'EICMA 2026: Oltre il futuro della comunicazione motociclistica

MILANO, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX ha portato la sua visione della comunicazione motociclistica di prossima generazione all'EICMA 2026, presso il padiglione 6, stand H08, presentando un'anteprima del suo interfono RoamX di prossima generazionee collaborazioni esclusive con ZXMOTO e il pilota di WorldSSP, Valentin Debise. L'azienda ha, inoltre, illustrato nuove iniziative per rendere la guida connessa più accessibile in tutto il mondo.

RoamX: Un nuovo capitolo nella comunicazione motociclistica

Al centro della presentazione c'è stata RoamX, la prima cuffia intercom per motociclette dotata di schermo al mondo, attualmente destinata al lancio nel 2027. Sviluppata attorno a un chip di nuova generazione, dopo più di due anni di progettazione ingegneristica, RoamX presenta un display integrato, una comunicazione Mesh per max. 32 piloti e un assistente vocale potenziato basato sull'IA. I prototipi funzionali mostrano la visione di ASMAX per esperienze di guida più intuitive, intelligenti e personalizzate.

Rendere Mesh alla portata di un maggior numero di centauri

Oltre all'innovazione di punta, ASMAX ha evidenziato il suo impegno a rendere la tecnologia comunicativa avanzata e accessibile a più motociclisti. L'ASMAX S2 combina la comunicazione Mesh con un prezzo di vendita accessibile, offrendo un accesso fruibile alla guida di gruppo connessa. Riducendo al minimo la barriera alla tecnologia Mesh, ASMAX mira a stimolare un maggior numero di centauri a sperimentare i vantaggi di rimanere connessi sulla strada.

Partnership in pista, passione condivisa

L'EICMA ha anche riunito due importanti collaboratori di ASMAX: Zhang Xue, fondatore e CEO di ZXMOTO, e Valentin Debise, ASMAX Global Brand Ambassador e pilota professionista di World Supersport.

L'evento ha presentato l'edizione nata dalla collaborazione con ZXMOTO, dotata di un design ispirato al mondo delle corse, insieme all'ASMAX Debise Racing Edition, un'edizione speciale per collezionisti sviluppata intorno alla partnership con Valentin Debise. Insieme, queste collaborazioni riflettono lo spirito condiviso di progettazione ingegneristica, prestazioni e passione, che unisce l'industria motociclistica e i suoi centauri.

Programma ASMAX Open Road: Trasformare i sogni alla guida di una moto in realtà

Guardando oltre i prodotti, ASMAX ha presentato l'ASMAX Open Road Program, supportando i sogni dei centauri, i viaggi in moto e i progetti creativi. I candidati selezionati potrebbero ricevere contributi finanziari da ASMAX, così che l'azienda possa aiutarli a dare vita alle loro avventure da sogno. Il programma verrà inizialmente lanciato in Europa e nel Sud-est asiatico, con piani di espansione globale. I centauri e i creatori interessati possono saperne di più e presentare domanda tramite il sito web www.asmaxconnect.com.

Con il motto "OLTRE IL FUTURO", ASMAX continua a connettere la tecnologia, le persone e la community mondiale motociclistica.

Informazioni su ASMAX

ASMAX è un marchio globale di tecnologia comunicativa outdoor focalizzato sulla guida intelligente e sulle esperienze connesse, che sviluppa soluzioni di comunicazione intelligenti che avvicinano i centauri. Sito web: www.asmaxconnect.com

Contatti: Partnership di distribuzione e vendita: sales@asmaxworld.comMarketing e collaborazione Per le richieste, scrivere a: marketing@asmaxworld.com

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