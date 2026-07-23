Atombit sigla un'alleanza con Medallia per generare risultati misurabili grazie all'Experience Intelligence basata sull'AI

Una collaborazione nata nel 2019, oggi un'alleanza europea a livello di gruppo che unisce la piattaforma di Medallia con l'AI, i dati e la consulenza di Atombit.

LONDRA, 23 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Atombit, pioniere dell'Experience Intelligence, annuncia oggi un'alleanza strategica con Medallia, piattaforma leader basata sull'intelligenza artificiale per la trasformazione dell'esperienza, per supportare le imprese a convertire l'esperienza di clienti e dipendenti in una crescita misurabile.

Poche organizzazioni sanno misurare l'impatto dell'esperienza sul profitto o intervenire con la rapidità necessaria. Questa alleanza unisce una piattaforma capace di catturare l'esperienza su scala enterprise e le competenze per trasformarla in decisioni e risultati.

Dal 2019 Omega3C, società milanese specializzata in experience management e oggi parte del gruppo Atombit, ha realizzato oltre 100 progetti sulla piattaforma Medallia, scelta da 7 delle prime 10 aziende della classifica Fortune. Con le competenze del gruppo in AI, data science, AI generativa e consulenza, e circa 200 specialisti tra Europa e India, la collaborazione diventa ora un'alleanza strategica a livello di gruppo.

L'alleanza prende il via dal mercato italiano, dove il track record di Omega3C e la presenza enterprise di Medallia ne garantiscono un'immediata rilevanza, ed è pensata per estendersi alla presenza europea e internazionale di Atombit.

Paolo Righetti, fondatore e CEO di Atombit, ha dichiarato:

«I dati sull'esperienza contano solo quando cambiano ciò che un'azienda fa subito dopo: la decisione, il processo, il risultato. Insieme a Medallia facciamo in modo che quella comprensione diventi azione. Con tutta la forza del gruppo alle spalle, possiamo aiutare molte più organizzazioni a trasformare l'esperienza in una crescita misurabile.»

Eric Din, SVP of Growth and Alliances di Medallia, ha dichiarato:

«Agire su scala enterprise richiede la tecnologia giusta e i partner giusti. Da anni Atombit è un'estensione fidata del nostro business. Siamo orgogliosi di far evolvere questa relazione in un'alleanza più strategica, partendo dall'Italia, dove abbiamo già ottenuto risultati concreti, ed estendendo questa ambizione a molti altri mercati.»

Comunicato completo: https://cx.atombit.com. Maggiori informazioni: cx.atombit.com.

Informazioni su Atombit

Atombit è un pioniere dell'Experience Intelligence e una società di consulenza in AI e crescita, dove l'ingegno umano (gli atomi) si integra con le capacità delle tecnologie (i bit). Sostenuta da Palatine Private Equity, Atombit riunisce circa 200 specialisti tra Europa e India.

https://cx.atombit.com

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