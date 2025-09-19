Atomic Srl entra nella GDO e guarda al Sud America

Milano, 19 Settembre 2025. Atomic Srl annuncia l’ingresso nella GDO e progetta l’espansione verso il mercato sudamericano con una visione a medio-lungo termine.

Dopo aver concluso il 2024 con un fatturato di 156 milioni di euro e una crescita del +124% rispetto al 2023, Atomic Srl si prepara ad affrontare una nuova fase di sviluppo, confermando la volontà di diventare un punto di riferimento stabile e riconosciuto nel settore B2B della telefonia e dell’elettronica di consumo.Tra gli obiettivi a medio e lungo termine, comunicati dall’azienda, emergono due direttrici prioritarie:

L’ingresso nella grande distribuzione organizzata (GDO) L’espansione commerciale verso i mercati del Sud America

L’apertura alla GDO italiana: una scelta strategica in linea con la maturazione di Atomic Srl

Finora operativa prevalentemente sul canale business-to-business, Atomic Srl ha annunciato di voler aprire rapporti strutturati con la GDO. Un passaggio significativo che conferma l’evoluzione di una realtà imprenditoriale da fornitore tecnico a partner commerciale per il retail organizzato.

“Il nostro ingresso nella grande distribuzione non è un semplice ampliamento commerciale, ma un passo naturale in una strategia costruita sulla solidità e sulla capacità di rispondere a grandi volumi con affidabilità e rapidità” – dichiara Marcello Ricci, Direttore Commerciale dall’azienda.

Le potenzialità del canale GDO per Atomic Srl

L’ingresso nella GDO rappresenta per Atomic una leva di consolidamento reputazionale, capace di rafforzare:

La presenza del brand presso un pubblico più ampio La fiducia da parte dei grandi buyer e dei gruppi d’acquisto La posizione strategica nel comparto distributivo nazionale

Pur restando riservata sui dettagli operativi, Atomic Srl ha confermato che sono in corso accordi preliminari con alcune delle principali insegne italiane del settore.

Espansione verso il Sud America: una visione a lungo termine orientata ai mercati emergenti

Parallelamente all’apertura verso la GDO, Atomic Srl ha inserito il Sud America tra le aree prioritarie per l’espansione internazionale nei prossimi 12 mesi, attraverso la partecipazione come Exhibitors ad importanti eventi fieristici come l’IFA 2025 a Berlino dal 5 al 9 Settembre e convention di assoluto rilievo come il GSMx 2025 che si terrà dal 2 al 4 Settembre a Miami, importante punto di snodo commerciale per l’espansione in diverse aree dell’America latina.

L’obiettivo è estendere la rete commerciale in Brasile, Colombia e Cile, tre mercati strategici in cui la domanda di elettronica di consumo – in particolare nella telefonia mobile – è in costante crescita.

“Guardare al Sud America significa diversificare il nostro presidio e prepararci a cogliere nuove opportunità su mercati ad alto potenziale, in linea con la nostra filosofia: crescere in modo sostenibile, ma ambizioso.” – ha dichiarato ilDirettore Commerciale Marcello Ricci.

Perché il Sud America

Mercati in fase espansiva, con un aumento della domanda tech Bassa penetrazione di canali distributivi strutturati Maggiore flessibilità operativa per operatori agili come Atomic

La strategia, così come confermato dal management, prevede una prima fase di scouting e partnership locali, seguita da un eventuale consolidamento logistico e commerciale.

La forza di un modello che punta sulla marginalità

Uno dei tratti distintivi di Atomic Srl è l’attenzione selettiva alla marginalità: L’azienda ha scelto consapevolmente di limitare le vendite di prodotti Apple a meno del 5% del fatturato, preferendo concentrare le attività su marchi più redditizi e con maggiore accessibilità logistica, come Xiaomi, Realme, Oppo, Motorola e Honor.

Questa politica, unita alla capacità di acquistare merce a livello globale alle migliori condizioni, costituisce il cuore della strategia competitiva di Atomic, che si fonda sull’equilibrio tra volumi, redditività e affidabilità.

I valori che guidano l’espansione

Atomic Srl non comunica solo dati: comunica una cultura aziendale basata su tre valori centrali:

Trasparenza: verso clienti, partner e stakeholder Leadership operativa: costruita sull’esperienza e sulla coerenza Crescita sostenibile: un obiettivo perseguito con pragmatismo e solidità

Questi valori rappresentano la spina dorsale della comunicazione istituzionale del brand e costituiscono il collante reputazionale che accompagna ogni scelta strategica, incluse le prossime aperture verso nuovi canali e nuovi mercati.

Conclusione

L’ingresso nella GDO e il progetto di espansione in Sud America non sono dichiarazioni ambiziose fine a sé stesse, ma tasselli coerenti in un percorso di crescita già dimostrato dai numeri.

Atomic Srl si conferma come una realtà imprenditoriale capace di anticipare le tendenze, pianificare con lucidità e comunicare con trasparenza.

Il 2025 si apre sotto il segno dell’evoluzione controllata, in cui crescita e solidità non sono in contrasto, ma perfettamente integrati in una visione strategica matura.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni

Atomic Srl

Sito web: atomicweb.it

