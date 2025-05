Autore Giordano Cattaneo (Elettra Impianti): “Fotovoltaico per il condizionatore: risparmio energetico e comfort sostenibile”

Le soluzioni per sfruttare al meglio questa combinazione ed ottenere i migliori vantaggi in termini di benessere e di costi energetici.

30/05/2025. Con l’aumento delle temperature estive, l’uso dei condizionatori diventa sempre più indispensabile. Tuttavia, l’impatto sulle bollette elettriche può essere significativo, spingendo molte famiglie a cercare soluzioni più sostenibili ed economiche. Una delle opzioni più interessanti è l’abbinamento tra condizionatore e impianto fotovoltaico. L’idea di utilizzare l’energia solare per alimentare il condizionatore sta diventando popolare, grazie ai numerosi benefici economici ed ecologici che offre.

“L’energia solare ha la sua massima efficacia durante l'estate – sottolinea Giordano Cattaneo, titolare di Elettra Impianti di Bergamo –, proprio quando l’uso del condizionatore è più intenso. Con i pannelli fotovoltaici possiamo sfruttarla gratuitamente, riducendo drasticamente i costi in bolletta. Allo stesso tempo si migliora anche l’efficienza energetica dell’intero sistema. In estate, quando il sole è più forte, i pannelli solari producono infatti una quantità di energia sufficiente a coprire i consumi elevati dei condizionatori, rendendo praticamente nullo il costo dell’energia utilizzata per il raffrescamento degli ambienti”.

Un altro aspetto risolutivo del fotovoltaico è l’uso delle batterie di accumulo, che diventa particolarmente vantaggioso per chi desidera tenere il condizionatore acceso molte ore durante la giornata, senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi. “Grazie alla batteria – spiega Cattaneo – l’energia prodotta nelle ore di maggior produzione solare può essere conservata e utilizzata anche nelle ore serali e durante la notte. Non sempre, infatti, si riesce a consumarla durante il giorno”.

Per ottenere il massimo rendimento dal sistema fotovoltaico, inoltre, è fondamentale dimensionare correttamente l'impianto. Dipende da vari fattori, come la superficie da raffrescare, il numero di ore di utilizzo del condizionatore e naturalmente le condizioni meteorologiche locali. “Se un impianto di condizionamento ha bisogno di 4 kW, è consigliabile installare un impianto fotovoltaico leggermente più potente, circa 6 kW, per garantire che l’energia prodotta copra non solo i consumi del condizionatore, ma anche eventuali altri dispositivi che potrebbero essere in funzione. È importante avere un margine di potenza maggiore rispetto al fabbisogno immediato”, aggiunge il titolare di Elettra Impianti.

Non mancano, infine, i vantaggi fiscali nell’installare un impianto fotovoltaico, elemento che rende la sua adozione più accessibile e conveniente per molte persone. “Attualmente, ci sono incentivi che permettono di recuperare fino al 50% della spesa sostenuta per l'installazione di pannelli solari, spalmati su dieci anni. Tra l’altro, i prezzi dei pannelli solari stanno progressivamente calando, grazie ai miglioramenti tecnologici e all’ottimizzazione della produzione”, consiglia Giordano Cattaneo.

Con la sua esperienza e competenza, Elettra Impianti di Bergamo supporta da oltre 25 anni i propri clienti nell’installazione di impianti fotovoltaici con una consulenza personalizzata per garantire risparmio, comfort e un contributo positivo all’ambiente.

CONTATTI PER LA STAMPA: https://www.elettraimpiantibergamo.it/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi