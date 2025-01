Autosicura acquisisce la Carrozzeria Franco Gregorace di Genova

Milano, 13 gennaio 2025. Autosicura, società del Gruppo A21 Holding, ha annunciato l’acquisizione di Carrozzeria Franco Gregorace, storico stabilimento genovese attivo dal 1966 e situato in uno dei quartieri residenziali più prestigiosi della città: Albaro. Con questa operazione, parte di un più ampio piano di espansione a livello nazionale, l’azienda scrive un nuovo capitolo del percorso di crescita e consolidamento della propria rete di centri multi-service ed estende la sua presenza nel nord-ovest.

A seguito dell’acquisizione la nuova struttura prenderà il nome di Autosicura Genova Albaro, a testimonianza del forte legame con il centro-levante, zona in cui la carrozzeria si è distinta per eccellenza e fiducia da oltre mezzo secolo.

“Siamo molto soddisfatti di poter integrare nella nostra rete una carrozzeria di così grande valore storico e professionale,” ha dichiarato Matteo Massone, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A21 Holding. “L'acquisizione di questa realtà rappresenta un ulteriore passo per il rafforzamento della nostra rete nell’area del genovese e non solo. L’obiettivo è quello di offrire un servizio ancora più vicino ai nostri clienti, mantenendo alti standard di qualità, sempre in linea con le esigenze del territorio.”

L’integrazione di Carrozzeria Franco Gregorace segna, inoltre, il primo atto di un progetto triennale che mira ad ampliare la capacità organizzativa e produttiva di A21 Holding. Dopo un 2024 chiuso con un fatturato consolidato di 110 milioni di euro, la società punta, infatti, a raggiungere i 200 milioni nel 2027 ed estendere la propria offerta in tre nuovi segmenti strategici: riparazione e sostituzione dei cristalli auto; riparazione auto elettriche; logistica e trasporti. Parallelamente, il Gruppo continuerà a investire per rafforzare i propri business storici, tra cui Autosicura.