Avinox presenta il prodotto concept Avinox MG1 a Eurobike 2026

Sviluppato in collaborazione con Canyon, Commencal, Forbidden, Mondraker e Megamo

FRANCOFORTE, Germania, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, azienda specializzata in sistemi per e-bike che sviluppa tecnologie integrate per alimentare la prossima generazione di biciclette elettriche, presenta il suo ultimo prodotto concept, Il motore concept MG, a Eurobike di quest'anno, punto d'incontro internazionale per l'industria della bicicletta. Il marchio ospiterà inoltre 19 brand partner presso il proprio stand e proporrà un workshop Avinox Power al giorno con figure di spicco dei brand ciclistici partner, per favorire il dialogo nel settore.

"Con il debutto di una nuova piattaforma a meno di tre mesi dalla presentazione di Avinox M2S e M2 nell'aprile 2026, Avinox continua ad accelerare la propria innovazione, collaborando con cinque delle realtà più brillanti del settore per portare un cambiamento positivo nell'industria delle e-bike", ha dichiarato Ferdinand Wolf, Product Experience Director di Avinox. "Avinox continua a sfidare i limiti di ciò che è considerato possibile e abbiamo il privilegio di lavorare con i migliori del settore. Produttori OEM e utenti stanno facendo propri i valori e la visione di Avinox, e noi ci impegniamo a mantenere la promessa di offrire loro la migliore esperienza ciclistica immaginabile".

Svelato il motore Avinox MG Concept

il motore Avinox MG Concept è il primo prodotto concept di Avinox, creato in collaborazione con Canyon, Commencal, Forbidden, e Mondraker. il motore Avinox MG Concept sarà presentato per la prima volta al pubblico presso lo stand di Avinox a Eurobike.

Le caratteristiche principali del nuovo motore sono:

19 partner con tecnologia Avinox in mostra

Nel suo primo anno come espositore indipendente all'evento, Avinox ospita anche 19 brand partner presso il proprio stand, esponendo gli ultimi modelli di bici equipaggiati con le nuove unità motore Avinox M2S o M2. L'ampia gamma di e-bike dotate di tecnologia Avinox mette in evidenza come il sistema motore potente e leggero di Avinox stia aprendo nuove possibilità per l'intera comunità e-bike.

I marchi elencati di seguito saranno presenti presso lo stand Avinox¹:

Sessioni di workshop Avinox Power

Partecipate insieme a Ferdinand Wolf, Product Experience Director di Avinox, e ai dirigenti senior dei brand partner di Avinox per scoprire di più sui nostri motori, sulla strategia Avinox ad alta potenza e sul suo impatto previsto sul settore.

Primo sguardo al sistema Avinox Smoothshift

Avinox presenterà anche il sistema Avinox Smoothshift a Eurobike 2026. Questa trasmissione elettronica consente all'unità motore di rilevare i segnali di cambio marcia e di effettuare cambiate fluide sulla cassetta, senza bisogno di pedalare. Riduce in modo intelligente la coppia per ridurre al minimo gli urti, proteggere la catena e prolungare la durata della trasmissione. La prima integrazione di questa funzione è visibile sulla nuova Amflow TL, l'e-bike SUV lanciata di recente da Amflow, che debutta ufficialmente anche a Eurobike 2026.

La storia di Avinox a Eurobike

Eurobike 2026 segna il secondo anniversario del lancio di Avinox. Dopo un anno dal debutto, nel 2025 Avinox si è costituita come azienda indipendente, raggiungendo l'autonomia necessaria per portare avanti l'impegno dell'azienda verso l'eccellenza e la leadership nel settore. Avinox ha riscosso un notevole successo e grande popolarità tra i produttori e gli utenti. A oggi, Avinox ha acquisito come partner oltre 60 brand OEM di biciclette in tutto il mondo. Avinox continuerà a consolidare i propri successi, espandere la propria presenza sul mercato e innovare nel proprio settore.

Dettagli espositivi

Stand Avinox: Padiglione 12, Stand B98 Luogo: Messe Frankfurt Date e orari: dal 24 al 27 giugno, dalle 9:00 alle 18:00, ora locale.

1 In ordine alfabetico. Per maggiori dettagli, consultate i siti web ufficiali.Informazioni su Avinox

Avinox è all'avanguardia nell'evoluzione della mobilità elettrica grazie allo sviluppo di sistemi di trasmissione innovativi che combinano prestazioni superiori e funzionalità pensate per l'utente. Il nostro impegno verso l'eccellenza ci spinge a perfezionare continuamente i nostri prodotti, garantendo ai ciclisti la migliore esperienza possibile nel mondo della mobilità elettrica.

Grazie alla nostra competenza nell'elettromeccanica, il nostro sistema di trasmissione unisce perfettamente tecnologia all'avanguardia e piacere di guida, ridefinendo l'esperienza e-bike sia per gli appassionati dell'off-road sia per gli esploratori urbani. Ricercando il perfetto equilibrio tra potenza, peso e autonomia, il sistema Avinox è destinato a influenzare in modo significativo il futuro delle biciclette elettriche.

Per maggiori informazioni, visita:

Sito web: www.avinox-ebike.comInstagram: https://www.instagram.com/avinoxebikeFacebook: https://www.facebook.com/avinoxebikeYouTube: https://www.youtube.com/@AvinoxeBike

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