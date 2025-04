Avvocato Fortunata Giada Modaffari: il ruolo dell' HR Legal nelle aziende

Roma li , 28/04/2025. Tra le figure professionali che operano all’intersezione tra le Risorse Umane e il diritto del lavoro vi è l’HR Legal. Acronimo di Human Resources Legal, il suo compito principale è quello di garantire che l’azienda rispetti tutte le normative giuridiche legate alla gestione del personale, offrendo supporto sia strategico che operativo.

L’HR Legal gioca un ruolo fondamentale all’interno di un’azienda, occupandosi di molteplici aspetti legati alla conformità legale e alla gestione del personale. Innanzitutto, si assicura che l’organizzazione rispetti tutte le normative in materia di diritto del lavoro, contratti e salute e sicurezza sul lavoro. Questo implica anche un costante monitoraggio delle leggi in evoluzione, per adeguare tempestivamente le policy aziendali.

Un’altra responsabilità chiave riguarda la gestione dei contratti. L’HR Legal si occupa di redigere e revisionare contratti di lavoro, lettere di assunzione e clausole specifiche, come quelle legate alla non concorrenza o alla riservatezza, oltre a gestire contratti di consulenza. È un supporto essenziale durante fasi delicate come assunzioni, cessazioni o riorganizzazioni.

In caso di dispute o contenziosi con i dipendenti, l’HR Legal offre il proprio supporto legale, gestendo situazioni come licenziamenti, richieste di risarcimento o procedimenti disciplinari. Se necessario, coordina i rapporti con gli avvocati esterni e rappresenta l’azienda in procedimenti giudiziari o arbitrali.

Dal punto di vista strategico, questa figura collabora con il team HR e con il management per assicurare che le decisioni prese siano in linea con le normative. Questo è particolarmente rilevante durante piani di ristrutturazione, fusioni o riduzioni di personale. Inoltre, fornisce consulenza su benefit aziendali, premi di produttività e welfare.

Un altro aspetto cruciale è la definizione e l’aggiornamento delle policy interne, come codici di condotta, regolamenti disciplinari e politiche contro le molestie o la discriminazione. L’HR Legal lavora anche per promuovere la cultura della compliance, formando i dipendenti e i manager sui temi più importanti.

Infine, gestisce le relazioni sindacali, partecipando a negoziazioni e trattative, specialmente in situazioni critiche come licenziamenti collettivi o crisi aziendali. In queste occasioni, fornisce supporto nella redazione di accordi sindacali, contribuendo a mantenere un clima di dialogo costruttivo.

In sintesi, l’HR Legal è un punto di riferimento per garantire che l’azienda operi nel rispetto delle norme e che le relazioni lavorative siano gestite in modo etico e conforme alla legge.

