Azienda Ravasi: artigiani moderni nel settore delle cassette postali

Monza 18/02/2025 - Ravasi è un’azienda specializzata nella produzione di cassette postali, riconosciuta per le sue soluzioni progettuali avanzate, l’uso di materiali eco-compatibili e gli elevati standard di qualità e sicurezza.

Forte di un know-how consolidato dal 1957, Ravasi è in grado di affrontare progetti complessi e personalizzati, rispondendo con precisione alle esigenze specifiche della clientela. Ogni prodotto, infatti, è realizzato con cura artigianale, garantendo affidabilità e durata nel tempo, grazie alla costante ricerca di materiali innovativi e all’attenzione per il design e la sicurezza.

L’innovazione e la cura dei dettagli rappresentano il cuore della filosofia di Ravasi, che punta a coniugare estetica e funzionalità per rispondere ad ogni esigenza dei clienti. L’azienda offre soluzioni su misura, ideali per valorizzare ambienti residenziali e commerciali, sia in Italia che all’estero.

La storia dell’azienda e la sua vision

L’azienda ha origine dall’ingegno di Silvano Ravasi, falegname monzese di grande talento, le cui cassette postali hanno abbellito per anni i cortili di molte abitazioni della città. Adesso, a guidare l’attività di famiglia sono il figlio Mauro e i nipoti Matteo e Andrea, insieme agli zii Silvana e Andrea, che con dedizione portano avanti l’eredità del fondatore.

Matteo Ravasi, nipote del capostipite, ha raccontato come il settore delle cassette postali sia cambiato nel tempo. Secondo lui, la famiglia potrebbe essere definita una delle ultime realtà imprenditoriali “romantiche”, ancora legate ad un mestiere di nicchia che pochi ormai scelgono di perseguire. Con il progresso digitale e l’evoluzione delle abitudini, questi prodotti, sebbene ancora necessari, vengono sempre più spesso percepiti come un elemento secondario, quasi un oggetto d’élite riservato a chi desidera un dettaglio estetico raffinato per la propria abitazione. Infatti, anche Poste Italiane ha deciso, quest’anno, di dimezzare il numero di cassette postali presenti sul territorio.

Nonostante le sfide del mercato, la famiglia Ravasi continua ad innovare, mantenendo la qualità artigianale che ha reso il marchio un punto di riferimento, coniugando tradizione e modernità in ogni nuova creazione.

Sostenibilità e materiali di alta qualità

Ravasi pone grande attenzione non solo alla qualità dei propri manufatti, ma anche all’ambiente di lavoro, scegliendo materiali eco-compatibili, naturali e completamente riciclabili. Questa filosofia consente di operare in spazi salubri e di garantire prodotti sostenibili e durevoli nel tempo.

Il legno, materiale nobile e rinnovabile, è il cuore dei casellari Ravasi. La finitura noce, il multistrato di puro pioppo e il legno massello caratterizzano la linea Classic per interni, mentre il multistrato marino di okoumè fenolico, noto per la sua resistenza agli agenti atmosferici, viene impiegato nei casellari da esterno, garantendo stabilità anche in condizioni climatiche difficili.

L’alluminio, duttile e leggero, è utilizzato per sportelli, bordi e profili a vista dei casellari destinati all’esterno. Le lamiere di alto spessore offrono una protezione affidabile, conferendo ai prodotti dell’azienda un aspetto moderno e una lunga durata nel tempo.

Infine, l’acciaio, sinonimo di robustezza e riciclabilità, viene impiegato nelle strutture portanti e nelle piantane. Tale materiale viene rivestito con vernici ad alta resistenza per garantire affidabilità anche negli ambienti più esposti alle intemperie, in modo da durare a lungo nel tempo.

Contatti:

Ravasi S.r.l.

Largo Molinetto, 1 - 20900, Monza (MB) - 039.320284

https://www.silvanoravasi.it/aiuto-e-contatti/