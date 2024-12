Baglioni Gioielli: una crescita sostenibile e prospettive internazionali in un mercato globale sfidante

Valenza, 19 dicembre 2024, - In un contesto globale che registra una leggera flessione del mercato della gioielleria, Baglioni Gioielli, sotto la guida del suo fondatore e CEO Leonardo Baglioni, si è distinto come un esempio virtuoso di resilienza e crescita. L'azienda, simbolo dell'eccellenza del lusso italiano, ha registrato un incremento del fatturato di quasi il 10% rispetto al 2023, consolidando il proprio posizionamento sia nel mercato nazionale che internazionale. Questi risultati sono accompagnati da un’ambiziosa strategia di espansione che guarda con ottimismo al 2025.



L’impegno è sempre quello di coniugare tradizione e innovazione, garantendo una crescita sostenibile che valorizzi le radici italiane, è la convinzione di Leonardo Baglioni. E il risultato è la prova che anche in un mercato complesso come quello attuale è possibile creare valore, grazie a un modello di business fondato sulla qualità, l’artigianalità e una visione strategica orientata al futuro.

Mentre molti operatori del settore gioielleria devono affrontare una contrazione della domanda, Baglioni Gioielli ha saputo differenziarsi puntando su innovazione, digitalizzazione e un approccio personalizzato al cliente. L'integrazione tra il mercato B2B e B2C, intrapresa negli ultimi anni, ha consentito all'azienda di ampliare la propria base clienti, rafforzare il brand e diversificare le fonti di ricavo.

Nel 2024, il marchio ha ulteriormente consolidato la propria presenza sui mercati internazionali, con un incremento significativo delle esportazioni, che rappresentano oggi il una buona parte del fatturato complessivo.

Tra i mercati più interessanti troviamo Stati Uniti, e Asia, territori in cui Baglioni Gioielli sta sviluppando nuove partnership e progetti di distribuzione. L’azienda ha inoltre investito nel miglioramento delle piattaforme digitali, offrendo un’esperienza d’acquisto esclusiva e personalizzata, in linea con le aspettative di una clientela sempre più esigente.

L'espansione internazionale è una componente essenziale della strategia aziendale. Guardare al 2025 con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza all'estero, portando l'eccellenza del Made in Italy in nuovi mercati e continuando a innovare nel rispetto della tradizione artigianale.

Nonostante le sfide del settore, Baglioni Gioielli conferma la propria visione ottimista per il futuro. Il piano di crescita per il 2025 prevede investimenti significativi in ricerca e sviluppo, con l’introduzione di nuove collezioni caratterizzate da un design innovativo e l’utilizzo di materiali sostenibili. Parallelamente, l’azienda continuerà a esplorare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie digitali per migliorare ulteriormente i processi produttivi e le esperienze d’acquisto.

In un periodo in cui il settore gioielleria deve confrontarsi con standard sempre più elevati di qualità e trasparenza, Baglioni Gioielli si pone come un punto di riferimento. La capacità di innovare senza rinunciare ai valori della tradizione rappresenta il pilastro della filosofia aziendale. Questo approccio, unito a una solida strategia di internazionalizzazione, lascia intravedere ulteriori opportunità di crescita e consolidamento nel medio-lungo termine.

Per Leonardo Baglioni la missione è quella di continuare a rappresentare l'eccellenza italiana nel mondo, dimostrando che il lusso non è solo un prodotto, ma un’esperienza unica che racchiude arte, cultura e innovazione.

Più info su https://www.baglionigioielli.com/