BEEFEATER X JAMIROQUAI - BEEFEATER 0.0% E I JAMIROQUAI RIVISITANO "VIRTUAL INSANITY" PER MOSTRARE COME OTTENERE DI PIÙ CON I DISTILLATI ANALCOLICI

Beefeater svela finalmente il vero obiettivo dei Jamiroquai, ricreando l'iconica e virale mossa della scivolata a distanza di 30 anni!

LONDRA, 23 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Per celebrare il lancio di Beefeater 0.0%, la versione analcolica del pluripremiato London Dry Gin, il marchio ha stretto una collaborazione con i Jamiroquai, un'icona culturale il cui sound, stile e movimento hanno plasmato intere generazioni. Insieme, reinventano il leggendario video musicale Virtual Insanity, 30 anni dopo aver catturato l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo.

In un perfetto duetto tra due icone londinesi, la collaborazione mostra come Beefeater 0.0% e i Jamiroquai trasformino l'energia della città in un momento culturale condiviso attraverso la campagna del marchio "Get More with Beefeater 0.0". Pensato per i social e animato da musica, movimento e spunti visivi, è progettato per essere remixato, reinterpretato e condiviso, al fine di riflettere una cultura urbana frenetica, espressiva e collettiva dove i momenti prendono forma attraverso la musica, la vita notturna e le interazioni.

Questa partnership, prima nel suo genere, dà vita al cambiamento nei modelli di consumo: non si tratta di rallentare, ma di ottenere di più dai momenti di svago in città. Nei contesti sociali, lo "zebra striping" è la pratica di alternare bevande alcoliche e analcoliche per moderare il consumo pur continuando a divertirsi. Beefeater 0.0% si inserisce naturalmente in questo contesto, offrendo alle persone una maggiore flessibilità per godersi la stessa esperienza di consumo.

A distanza di trent'anni da quando Virtual Insanity ha conquistato per la prima volta il pubblico, Beefeater 0.0 torna a collaborare con i Jamiroquai per reinterpretare l'iconico video, accompagnando Jay Kay oltre la famosa stanza in movimento e in un mondo di nuove esperienze.

Uno dei video musicali più iconici di tutti i tempi ci ha regalato una delle mosse di danza più memorabili della cultura pop. Per 30 anni, i fan hanno ricreato e remixato il momento in cui Jay Kay, il frontman dei Jamiroquai, scivolava con naturalezza verso la telecamera con la mano tesa verso qualcosa. Ora, in occasione del trentesimo anniversario del video, sveliamo finalmente ciò che ha cercato di afferrare per tutto questo tempo: Beefeater 0.0. Catalizzatore dell'azione, la bevanda apre le porte, letteralmente, a più stanze, più avventure e, naturalmente, più cappelli. La prova che, con moderazione, Jay Kay riesce a godersi di più la vita.

Jay Kay dei Jamiroquai ha commentato: "Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario di 'Virtual Insanity' e, come previsione del futuro, non era poi così lontana dalla realtà. Ricreare il video con Beefeater a distanza di 30 anni è stato un vero e proprio momento in cui il cerchio si è chiuso, dimostrando ai fan che possono godersi appieno questa vivace città con Beefeater 0.0%".

Francesco Ottaviano, VP Marketing Gins & Aperitivi di Pernod Ricard, ha dichiarato: "Beefeater 0.0% vuole incoraggiare i fan a godersi appieno ogni momento e a gustare un'ottima bevanda analcolica per ogni occasione. La nostra collaborazione con i Jamiroquai e la rivisitazione di un video musicale così iconico degli anni '90 celebrano una nuova visione della vita urbana, in cui il concetto di moderazione non significa perdersi qualcosa, ma ottenere di più".

Con il suo inconfondibile gusto di agrumi e ginepro, pur senza l'alcol del classico tanto amato, Beefeater 0.0% è pieno di carattere ed energia senza compromessi: una vera gioia di vivere. Miscela Beefeater 0.0% con l'acqua tonica, oppure usalo come base alternativa nei cocktail classici per un tocco di originalità.

Beefeater x Jamiroquai: un invito ad agire per uscire dal mondo virtuale e ottenere di più.

Note per i redattori

Distillato nel cuore di Londra, Beefeater London Dry Gin è il Gin più premiato al mondo*. Creata da James Burrough nel XIX secolo, l'iconica ricetta del Beefeater è rimasta praticamente immutata ed è oggi custodita dal Maestro Distillatore Emerito di Beefeater, Desmond Payne, il distillatore di gin più esperto al mondo. Amata dai baristi di tutto il mondo per la sua qualità sempre eccellente e il classico gusto London Dry, la gamma Beefeater comprende il Beefeater Dry, con il suo iconico sapore fresco, pulito e ben bilanciato, il Beefeater Crown Jewel, fiore all'occhiello della gamma Beefeater; il Beefeater 24, un gin super-premium infuso con tè giapponesi e cinesi per creare un gin distintivo e complesso che si adatta alla cultura contemporanea dei cocktail, le varianti di successo del marchio, ossia il Beefeater Pink Strawberry e il Beefeater Blood Orange, e infine il Beefeater 0.0%, la bevanda analcolica del marchio. @beefeatergin

*Sulla base dei premi internazionali nel settore dei distillati dal 2004 al 2025

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