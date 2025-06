Benessere in azienda, al centro del tavolo istituzionale promosso alla Fiera Ambiente Lavoro

Bologna, 12 giugno 2025 – Si è tenuto oggi, nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro, un importante tavolo istituzionale sul tema del benessere in azienda, organizzato per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e il rapporto tra innovazione tecnologica e qualità della vita all’interno delle imprese.

Il confronto ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali, esperti e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere una riflessione concreta e condivisa sul valore della persona nel contesto produttivo.

Tra gli interventi, quello di Pietro Vivone, Presidente di FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, che ha sottolineato l’importanza di tenere salda la bussola dei valori umani nell’evoluzione dei modelli organizzativi:

«L’impresa deve tornare a essere uno spazio umano. Le tecnologie possono supportarci, ma non potranno mai sostituire la relazione, la responsabilità, la passione» – ha dichiarato Vivone – «Siamo in una fase storica in cui serve lucidità e coraggio: la centralità dell’uomo non può essere sacrificata sull’altare dell’efficienza automatizzata».

Hanno preso parte ai lavori anche:

Achille Ducoli, Presidente di SIRIP – Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari, che ha ribadito l’impegno del sindacato nel portare le esigenze di imprese e lavoratori ai tavoli decisionali, sottolineando il valore della rappresentanza come strumento di equilibrio tra innovazione e diritti;

Gabriella Ancora e Marco Ancora, in rappresentanza di CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, associazione di rappresentanza dei lavoratori, membro del CNEL e del CESE, che hanno messo in evidenza le criticità emergenti legate all’ingerenza dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, con particolare riferimento ai rischi di disumanizzazione e perdita di competenze nel lavoro intellettuale;

Alessandro Marmigi, già Presidente regionale CIU Umbria e amministratore di Sinalfa S.r.l., che ha offerto un contributo tecnico di grande rilievo, illustrando approcci organizzativi capaci di conciliare produttività, benessere e sostenibilità interna, in particolare nelle PMI.

Il tavolo ha affrontato tematiche centrali per il futuro del lavoro: dalla necessità di mantenere la centralità della persona anche in contesti fortemente digitalizzati, alla gestione critica e responsabile dell’innovazione tecnologica, fino all’elaborazione di modelli che sappiano integrare sicurezza, salute, inclusione e competitività.

Un confronto istituzionale che ha restituito uno sguardo concreto e plurale sulle nuove sfide del lavoro, mettendo al centro il rispetto della persona, delle sue competenze e del suo ruolo nella costruzione del valore d’impresa.

Contatti:

Contatti:

FedAPI – Federazione delle Piccole e Medie Imprese

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi