Bitget coinvolge la prossima generazione di leader finanziari allo SFIM

VICTORIA, Seychelles, 2 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione come relatore e sponsor al prossimo Starting Finance Investment Meeting (SFIM), il principale evento finanziario italiano per giovani adulti. Lo SFIM, che prevede oltre 3.000 partecipanti, si terrà il 9 maggio presso il Palazzo dei Congressi di Roma.

In qualità di sponsor chiave dell'evento, Bitget mira a educare i giovani sui vantaggi della blockchain nella finanza e ad ampliare la portata delle criptovalute. "La nostra precedente ricerca indica che i Millennials e la Gen Z sono in prima linea nell'adozione delle criptovalute, guidando lo sviluppo di un futuro che abbraccia gli asset digitali. Educare questa generazione è quindi vitale per il futuro del mercato. La vera comprensione del potenziale della tecnologia è il fondamento della fiducia e della padronanza", ha commentato Umberto Zanin, Marketing Manager Italia di Bitget.

Durante lo SFIM, Bitget ospiterà uno stand interattivo, offrendo attività coinvolgenti per connettersi direttamente con i partecipanti. Zanin terrà anche una presentazione intitolata "Dalla finanza tradizionale alle criptovalute", esplorando la natura sempre più interconnessa tra criptovalute e finanza tradizionale. "Con la recente introduzione degli ETF sulle criptovalute e un panorama normativo in evoluzione verso una maggiore chiarezza e favorevolezza, l'adozione delle criptovalute ha registrato una crescita significativa. Sta diventando sempre più chiaro che le criptovalute e la finanza tradizionale sono intrecciate, rimodellando il mercato finanziario come lo conosciamo. Credo che comprendere questa connessione sia cruciale per orientarsi e adattarsi a questo ambiente in costante cambiamento", ha aggiunto Zanin.

SFIM si configura come l'evento di riferimento per i giovani italiani appassionati di economia e finanza. Organizzato da Starting Finance, una delle principali piattaforme di educazione finanziaria in Europa, offre una preziosa opportunità per i partecipanti di approfondire argomenti attuali, dall'analisi di mercato alle strategie di investimento. L'evento esplorerà sei temi principali: investimento, trading, educazione finanziaria, imprenditorialità, innovazione e carriere, attraverso workshop dedicati e approfondimenti di esperti di spicco.

Oltre alla conferenza principale, Bitget ospiterà anche un side event il 9 maggio alle 18:00 per facilitare discussioni più mirate e approfondite, incoraggiando il networking informale e la costruzione di relazioni tra i partecipanti. Le registrazioni sono ora aperte qui.

La presenza di Bitget allo SFIM dimostra il suo ruolo attivo nel coltivare la comprensione finanziaria dei leader di domani. Connettendosi direttamente con i giovani in eventi significativi e attraverso iniziative di apprendimento mirate come Blockchain4Youth, Bitget contribuisce attivamente a plasmare un futuro più informato e potenziato per il mondo Web3.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 100 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading.

