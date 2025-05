Bitget Wallet lancia una nuova brand identity e il movimento "Crypto for Everyone"

VICTORIA, Seychelles, 23 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, portafoglio crypto non-custodial leader del settore, ha presentato una nuova brand identity volta a riflettere la sua evoluzione in un portafoglio crypto completo, concepito per l'uso quotidiano. Con oltre 80 milioni di utenti, Bitget Wallet ha strategicamente ampliato la sua offerta andando oltre il trading e il guadagno fino ad arrivare alla scoperta on-chain e ai pagamenti globali. Oltre a un nuovo logo che simboleggia la semplicità e la direzione, l'app ha introdotto un'interfaccia più snella e facile da usare al fine di rendere le criptovalute più intuitive per tutti. Bitget Wallet lancia il movimento Crypto for Everyone, che mira a coinvolgere il prossimo miliardo di utenti. In questo modo, intende incentivare la community con una pool di oltre $1 milione come ringraziamento per il sostegno dimostrato.

"Il ruolo dei portafogli sta cambiando, passando da strumenti di nicchia a strumenti con un'utilità reale per le esigenze di tutti i giorni", ha dichiarato Alvin Kan, COO of Bitget Wallet. "Questo rebranding fa parte di un piano a lungo termine per rendere le crypto accessibili a tutti. Stiamo costruendo un futuro in cui interagire con le criptovalute sarà facile come usare Uber o PayPal", ha aggiunto.

Il rebranding di Bitget Wallet si concentra sul rendere le crypto più facili da usare e pratiche per le esigenze di tutti i giorni. Sviluppato intorno a quattro funzionalità principali, Fare trading, Guadagnare, Pagare ed Esplorare, il portafoglio consente agli utenti di seguire le tendenze del mercato, esplorare nuovi token e fare trading su oltre 130 blockchain con un solo clic. In alcuni territori sarà lanciata la nuova Modalità Semplice per offrire un'esperienza più agevole agli utenti crypto meno esperti. Per favorire un utilizzo sicuro, include protezioni come il monitoraggio del rischio in tempo reale e lo screening delle transazioni, aiutando gli utenti a esplorare la finanza on-chain in modo più sicuro.

Bitget Wallet è stato tra i primi a lanciare uno shop in-app e rimane l'unico grande portafoglio auto-custodial che offre una flessibilità di pagamento completa, comprese le carte crypto, le scansioni di QR code e gli acquisti diretti. Il negozio supporta oltre 300 marchi nei settori del gaming, del mobile, dei viaggi e dell'e-commerce, consentendo pagamenti in crypto su Amazon, Google Play, Shopee e altri ancora. Sono inoltre in corso integrazioni locali con i sistemi nazionali di pagamento tramite QR. Basandosi su questa utilità quotidiana, il portafoglio offre funzioni di rendimento per aiutare gli utenti a guadagnare un reddito passivo sui loro saldi crypto e prevede di supportare asset reali tokenizzati come azioni e oro, espandendosi oltre gli asset digitali.

A proposito di Bitget Wallet

Bitget Wallet è un portafoglio crypto non-custodial concepito per rendere le crypto semplici e sicure per tutti. Con oltre 80 milioni di utenti, offre una suite completa di servizi crypto, tra cui swap, approfondimenti di mercato, staking, bonus, esplorazione di dApp e soluzioni di pagamento.

