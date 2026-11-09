Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le proprie partecipazioni in ETH hanno raggiunto 6,07 milioni di token, mentre il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e dei titoli negoziabili ammonta a 14,3 miliardi di dollari

Bitmine detiene il 4,97% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,2 milioni di coin.

Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, afferma: "Alla fine mi sono convinto, l'ETH è una riserva di valore, l'ETH è denaro".

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo "La strategia del 5%".

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il messaggio del presidente intitolato "La corsa al rialzo delle criptovalute è iniziata: potrebbe trattarsi del ciclo più significativo mai osservato".

Il 26 giugno 2026, Bitmine è stata inclusa nell'indice a grande capitalizzazione Russell 1000.

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono scambiate al NYSE con il simbolo BMNP.

Bitmine detiene 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 11,7 miliardi di dollari al prezzo di 2.234 $ per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali.

Bitmine possiede una partecipazione da 75 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), oggi una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI.

Il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e degli investimenti "moonshot" di Bitmine ammonta a 14,3 miliardi di dollari e comprende 6,07 milioni di token ETH, 475 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili e altre partecipazioni in criptovalute.

Bitmine è costantemente supportata da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee, a sostegno dell'obiettivo societario di acquisizione del 5% di ETH.

NORWALK, Connecticut, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), società attiva sulle reti Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo societario delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e degli investimenti "moonshot" ammonta a 14,3 miliardi di dollari.

A partire dalle 14:00 ET dell'8 novembre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendevano 6.070.092 ETH al prezzo di 2.234 $ per ETH (secondo Coinbase; NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una da 75 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e un totale complessivo di 475 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,97% dell'offerta di ETH, pari a 122,2 milioni di ETH.

Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, ha dichiarato al Devcon 8 di Mumbai: "Alla fine mi sono convinto, l'ETH è una riserva di valore, l'ETH è denaro." Questa dichiarazione del fondatore di Ethereum, a mio avviso, è un cambiamento dirompente, che chiarisce come l'ETH acquisirà valore in questo prossimo superciclo di tokenizzazione e IA", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"A mio parere, l'ETH non è stato un modello di token di "flusso di cassa", come HYPE o LIT, ma piuttosto una garanzia intatta e affidabile, e riflette come Ethereum sia il livello 1 scelto dalla stragrande maggioranza delle istituzioni finanziarie, che spostano le risorse sulla blockchain", ha continuato Lee.

Vitalik ha ulteriormente illustrato le sue opinioni con un post di X.com, in cui spiega perché crede che "ETH sia un deposito di valore (Store of Value, SoV)". I tre motivi che ha descritto:

"In altre parole, ETH come Deposito di valore è più coerente con la futura roadmap di ETH e anche con il ruolo che ETH svolgerà nel prossimo superciclo di tokenizzazione", ha aggiunto Lee.

"Nell'ultima settimana abbiamo acquisito 9.587 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana fin dall'avvio della propria strategia di fondi di ETH, il 30 giugno 2025", ha dichiarato Lee.

Il 7 ottobre, Bitmine ha pubblicato il l'ultimo messaggio del presidente, intitolato "La corsa al rialzo delle criptovalute è iniziata: potrebbe trattarsi del ciclo più significativo mai osservato.". La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

A far data dall'8 novembre 2026, Bitmine deteneva complessivamente 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 11,7 miliardi di dollari calcolato a 2.234 USD per ETH. "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking da MAVAN e i suoi partner, i premi da staking di ETH previsti ammonterebbero a 359 milioni di dollari su base annua, tramite un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,65%, a far data dall'8 novembre 2026. A titolo di confronto, i ricavi annualizzati da staking sono pari a 309 milioni di dollari, sulla base dei 5,2 milioni di ETH messi in staking (86% dei 6,07 milioni di ETH detenuti da Bitmine)", ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società di tesoreria Ethereum e al secondo posto a livello mondiale, dietro Strategy Inc., che, secondo quanto riportato, detiene 849.327 BTC per un valore di circa 69 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società di tesoreria di ETH al mondo.

La dirigenza di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere un impatto trasformativo sui servizi finanziari nel 2026, paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che, 55 anni fa, pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro. L'evento del 1971 rappresentò fece da catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi.

Il messaggio del presidente è disponibile qui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di risorse digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica delle risorse digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione delle risorse digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente risorse digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono, inoltre, investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale e ad alto potenziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

Per ulteriori informazioni, seguire Bitmine su X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Nota cautelativa sulle dichiarazioni previsionali Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono essere generalmente identificabili dall'utilizzo di termini quali "si attende", "proietta", "intende", "pianifica", "crede", "si aspetta", "stima", "può", "potrà", "potrebbe", "dovrebbe", "ritiene" o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) L'obiettivo della Società di acquisizione del 5% dell'offerta totale di ETH (iniziativa "Strategia del 5%" ("Alchemy of 5%")); (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione della tesoreria delle risorse digitali, comprese le dichiarazioni riguardanti il proseguimento delle acquisizioni settimanali di ETH e la posizione della Società quale maggiore tesoreria ETH al mondo; (iii) le attività di staking della Società, compresi premi da staking ETH annualizzati e previsti pari a circa 359 milioni di dollari a regime e ricavi da staking annualizzati e attualmente previsti pari a circa 309 milioni di dollari, sulla base degli ETH attualmente in staking; (iv) l'espansione di MAVAN al servizio di investitori istituzionali, depositari e partner dell'ecosistema; (v) le valutazioni della dirigenza sulle condizioni del mercato delle criptovalute, compresa l'opinione secondo cui è iniziata una corsa al rialzo delle criptovalute, nonché le considerazioni sul significato della reazione del mercato al furto ai danni di Binance e sulla resilienza del settore delle criptovalute; (vi) l'opinione della dirigenza in merito al potenziale impatto del GENIUS Act e del SEC Project Crypto sui servizi finanziari; e (vii) le dichiarazioni relative al valore delle partecipazioni in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti "moonshot" della Società.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali, inclusi ETH e Bitcoin; il rischio che l'ETH non raggiunga o non mantenga l'accettazione come riserva di valore; la dipendenza della Società da fonti di determinazione dei prezzi di terze parti e dai valori di mercato riportati, che potrebbero fluttuare in modo significativo; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo e il volume di negoziazione dei titoli della Società; la capacità della Società di eseguire con successo la propria strategia di acquisizione di risorse digitali e raggiungere gli obiettivi di accumulo di ETH, tra cui l'obiettivo della Strategia del 5%; la capacità della Società di finanziare le proprie operazioni commerciali e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle operazioni di staking e di convalida della Società, compresi i guasti di rete, gli eventi di slashing, le violazioni della sicurezza informatica (compresi furti ed exploit di borse, custodi e altri operatori del settore), e cambiamenti di protocolli; il rischio che i rendimenti e le ricompense effettivi dello staking differiscano materialmente dagli importi previsti; la concorrenza nel settore della tesoreria, dello staking e del mining della risorsa digitale; la dipendenza della Società dal personale chiave; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, compresa l'attuazione e l'interpretazione del GENIUS Act, del SEC Project Crypto e di altre proposte legislative o normative; le azioni della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione; rischi connessi agli investimenti "moonshot" della Società, compresi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries, e alle prestazioni delle società sottostanti alle quali tali investimenti forniscono un'esposizione indiretta; fattori macroeconomici, tra cui l'inflazione, i tassi di interesse e le condizioni economiche generali; modifiche al protocollo o alla roadmap di Ethereum; le prestazioni di fornitori di servizi terzi, scambi, custodi e partner di staking; e gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione della dirigenza, a far data dal presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni della dirigenza in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti in base ai fattori sopra descritti e da quelli riportati nella sezione "Fattori di rischio" dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso SEC il 21 novembre 2025, nei Resoconti trimestrali della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie dei presenti documenti sono disponibili sul sito web www.sec.gov e su https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

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