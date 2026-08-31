Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto i 5,90 milioni di token e che il totale delle criptovalute e della liquidità detenute ammonta a 15,6 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,9% dell'offerta totale di ETH, pari a 120,7 milioni di token

Bitmine ha raggiunto il 98% dell'obiettivo "Alchimia del 5%" in soli 15 mesi

ETH è l'asset macro con la migliore performance nel terzo trimestre del 2026, superando l'indice S&P 500 di 5.430 punti base

Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate alla NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha in staking 5.067.309 ETH, pari a 12,7 miliardi di dollari al prezzo di 2.511 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una destinazione di staking di Ethereum di prim'ordine per BMNR e investitori istituzionali.

Bitmine possiede Eightco (NASDAQ: ORBS) per un valore di 81 milioni di dollari, ora una delle poche azioni quotate in borsa al mondo a fornire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il totale delle criptovalute, delle disponibilità liquide e dei titoli negoziabili di Bitmine, nonché dei progetti ambiziosi ("Moonshots"), ammonta a 15,6 miliardi di dollari, inclusi 5,90 milioni di token ETH, un totale di 541 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili e altre criptovalute.

Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee, per sostenere l'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH.

NORWALK, Connecticut, 31 agosto 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società di Bitcoin ed Ethereum Network focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le criptovalute Bitmine + liquidità totale e titoli negoziabili + "moonshots" detenute ammontano a un totale di 15,6 miliardi di dollari.

Al 30 agosto 2026 alle 15:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 5.901,112 ETH a $2.511 per ETH (secondo Coinbase NASDAQ: COIN), 211 Bitcoin (BTC), una partecipazione di $180 milioni in Beast Industries, una partecipazione di $81 milioni in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e un totale di liquidità e titoli negoziabili pari a $541 milioni. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta totale di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Mentre ci apprestiamo ad affrontare l'ultimo mese del terzo trimestre 2026, ETH si conferma l'asset macro con la migliore performance, superando l'S&P 500 di 5.430 punti base fino a venerdì scorso. Infatti, i tre asset con la migliore performance dal 30 giugno sono ETH, BTC e SOL", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine. "Riteniamo che questo crei le condizioni ideali affinché le istituzioni incrementino le proprie partecipazioni in criptovalute, dato il sostanziale sovraperformance delle criptovalute rispetto ad altri asset macro nel terzo trimestre finora."

"Crediamo che vi siano molteplici fattori positivi che ci accompagneranno negli ultimi mesi del 2026", ha concluso Lee. "Tra questi fattori rientra la prossima votazione sul CLARITY Act, prevista per metà settembre. Inoltre, gli investitori coreani hanno ricominciato ad acquistare criptovalute, allontanandosi dai titoli legati all'intelligenza artificiale. A nostro avviso, il ciclo quadriennale toccherà il fondo nelle prossime settimane. Questo pone le basi per quella che ci aspettiamo essere una consistente partecipazione istituzionale all'acquisto di criptovalute negli ultimi mesi del 2026, soprattutto grazie al vento favorevole della tokenizzazione e di Agentic-AI."

"Il rapporto ETH/BTC è aumentato durante i cicli rialzisti delle criptovalute, spinto dal crescente utilizzo di Ethereum rispetto a Bitcoin." I cicli precedenti sono stati alimentati dagli ICO (2017-2018), dagli NFT (2020-2021) e dalle stablecoin (2025). Nel prossimo ciclo crypto, prevediamo un nuovo rialzo del rapporto ETH / BTC, spinto dalla tokenizzazione da parte di Wall Street e dall'adozione di blockchain da parte dell'agentic AI", ha proseguito Lee.

"Nel corso dell'ultima settimana, abbiamo acquistato 53.501 ETH. Bitmine ha acquistato ETH per ciascuna delle ultime 65 settimane (ogni settimana dall'inizio della strategia ETH Treasury il 30 giugno 2025)", ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per luglio 2026. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Uncanny Valley of Wealth".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in America VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN prevede ora di espandersi per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema che cercano migliore infrastrutture di staking di livello superiore. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 30 agosto 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammontava a 5.067.309 (12,7 miliardi di dollari a 2.511 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine sarà interamente in staking da parte di MAVAN e dei suoi partner di staking), la ricompensa annuale prevista per lo staking di ETH sarà di 390 milioni di dollari (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,63%)", ha affermato Lee.

"Le entrate annuali derivanti dallo staking sono ora stimate a 335 milioni di dollari. E questi 5,1 milioni di ETH rappresentano l'86% dei 5,90 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento annualizzato del 2,63% in 7 giorni", ha continuato Lee.

Bitmine è uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,36 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 29 agosto 2026), classificandosi al 62° posto negli Stati Uniti, dietro a Texas Instruments (61° posto) e davanti a UnitedHealth Group (63° posto) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Le riserve di criptovalute di Bitmine rappresentano la prima riserva di Ethereum al mondo e la seconda riserva globale, dopo Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che detiene 840.447 BTC per un valore di circa 66 miliardi di dollari. Bitmine rimane il più grande deposito di ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) rappresentino, per i servizi finanziari del 2026, un cambiamento trasformativo paragonabile all'intervento degli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e rimosse il dollaro statunitense dal gold standard 55 anni fa. L'evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando origine agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, che opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la società implementa un'innovativa strategia sugli asset digitali, destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati pubblici. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense di staking e redditi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le affermazioni che non sono puramente storiche e che possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali "si aspetta", "stima", "intende", "pianifica", "ritiene", "prevede", "valuta", "proietta", "punta a", "obiettivi", "potrebbe", "sarà", "sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe" o espressioni simili, incluse le forme negative di tali termini, o da altra terminologia comparabile. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro: (i) l'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (l'iniziativa "Alchemy of 5%") e le dichiarazioni relative ai progressi compiuti verso tale obiettivo; (ii) la strategia di accumulo e tesoreria di asset digitali della Società, comprese le dichiarazioni relative alle continue acquisizioni settimanali di ETH e allo status della Società come la più grande tesoreria di ETH al mondo; (iii) le operazioni di staking della Società, comprese le ricompense annualizzate previste per lo staking di ETH pari a circa 396 milioni di dollari su larga scala (ipotizzando che l'ETH di Bitmine sia interamente in staking da parte di MAVAN e dei suoi partner di staking), i ricavi annualizzati di staking attualmente previsti pari a circa 340 milioni di dollari e il rendimento a 7 giorni del 2,67% (annualizzato); (iv) l'espansione prevista da MAVAN per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking della classe e la sua posizione prevista come destinazione di staking Ethereum di prim'ordine per BMNR e investitori istituzionali; (v) aspettative riguardo alla futura performance dei prezzi di ETH e di altri asset digitali, comprese le dichiarazioni relative alla performance di ETH rispetto all'S&P 500 e ad altri asset macro nel terzo trimestre 2026 e l'aspettativa che le istituzioni aumenteranno le proprie partecipazioni in criptovalute; (vi) la convinzione del management che esistano molteplici catalizzatori positivi in vista degli ultimi mesi del 2026, tra cui il voto sul CLARITY Act previsto per metà settembre 2026, i rinnovati acquisti da parte degli investitori coreani e la rotazione dai titoli AI, l'opinione che il ciclo quadriennale delle criptovalute toccherà il fondo nelle prossime settimane e l'aspettativa di una considerevole partecipazione istituzionale all'acquisto di criptovalute negli ultimi mesi del 2026, compresi i venti favorevoli previsti dalla tokenizzazione e dall'IA agentica; (vii) dichiarazioni e aspettative riguardanti il rapporto ETH/BTC, incluso il fatto che il rapporto aumenterà nel prossimo ciclo delle criptovalute guidato dalla tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dall'IA agentica che utilizza le blockchain; (viii) la convinzione del management che il GENIUS Act e il Progetto Crypto della SEC siano "trasformativi per i servizi finanziari" quanto la fine del sistema di Bretton Woods nel 1971 e che gli investimenti risultanti si dimostreranno migliori dell'oro; (ix) dichiarazioni riguardanti l'investimento della Società in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) in quanto fonte di esposizione indiretta a OpenAI e al suo investimento in Beast Industries; (x) dichiarazioni riguardanti il valore delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e delle partecipazioni "moonshot" della Società, comprese partecipazioni aggregate pari a 15,6 miliardi di dollari e partecipazioni in ETH che rappresentano il 4,9% dell'offerta totale di ETH; e (xi) la crescita futura, l'avanzamento e la direzione strategica della strategia di tesoreria Ethereum della Società, le capacità dell'infrastruttura blockchain, le operazioni di mining di bitcoin e la piattaforma di staking MAVAN.

Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze sostanziali che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin, e la natura speculativa degli investimenti in asset digitali; il rischio che i movimenti storici del prezzo di ETH e la performance relativa rispetto ad altri asset macro non si ripetano o non siano indicativi della performance futura; la dipendenza della Società da fonti di prezzo di terze parti e dai valori di mercato riportati nel calcolo del valore delle sue criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e partecipazioni "moonshot", e il rischio che tali valori fluttuino materialmente dopo la data e l'ora di riferimento in questo comunicato; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione e il volume di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società, e il rischio che l'inclusione della Società nell'indice Russell 1000 non produca i benefici previsti; la capacità della Società di eseguire con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e di raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, incluso l'obiettivo "Alchemy of 5%"; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative, le operazioni di tesoreria di Ethereum e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle operazioni di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica e modifiche al protocollo; il rischio che la partecipazione effettiva allo staking, i rendimenti, le ricompense e i ricavi differiscano materialmente dagli importi previsti descritti in questo comunicato, che si basano su un rendimento a 7 giorni e presuppongono che ETH sia completamente messo in staking su larga scala; la concorrenza nei settori della tesoreria, dello staking e del mining di asset digitali; la dipendenza della Società da personale chiave, inclusa la dirigenza; gli sviluppi normativi che interessano gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking negli Stati Uniti e a livello globale, inclusi i tempi e l'esito della votazione programmata sul CLARITY Act e l'emanazione, l'attuazione e l'interpretazione finali del GENIUS Act e di altre leggi e iniziative normative in sospeso; le azioni della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione che interessano gli asset digitali e le attività correlate; rischi relativi agli investimenti della Società in opportunità blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), inclusi gli investimenti in Eightco Holdings e Beast Industries e qualsiasi esposizione indiretta a OpenAI; fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse, politica monetaria della Federal Reserve, condizioni del mercato del lavoro, flussi di investitori nei mercati internazionali e condizioni economiche generali che influenzano il sentiment degli investitori nei confronti degli asset digitali; l'accuratezza delle aspettative del management riguardo al rapporto ETH/BTC e l'impatto della tokenizzazione e delle applicazioni di IA agentica su Ethereum; l'imprevedibilità dei cicli del mercato delle criptovalute e l'accuratezza delle aspettative riguardo ai futuri cicli delle criptovalute, incluso se il ciclo quadriennale raggiungerà il minimo come previsto e se la partecipazione istituzionale si concretizzerà; modifiche al protocollo Ethereum, inclusi i meccanismi di staking, i requisiti dei validatori e le strutture di ricompensa; rischi relativi ai sistemi di IA e al loro potenziale impatto sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia blockchain; le prestazioni di fornitori di servizi di terze parti, exchange, custodi e partner di staking; rischi legati alla concentrazione degli attivi della Società in valute digitali, in particolare Ethereum; e gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime, previsioni, proiezioni, opinioni e convinzioni del management in merito a eventi e circostanze futuri. I risultati effettivi possono differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali in funzione di molteplici fattori, inclusi quelli descritti in precedenza e nella sezione Risk Factors della Relazione Annuale della Società sul Form 10-K per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositata presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché nelle Relazioni Trimestrali sul Form 10-Q e negli altri documenti della Società depositati presso la SEC, come di volta in volta modificati o aggiornati. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sul sito della Società all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. La società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si riferiscono esclusivamente alla data in cui sono state formulate. Bitmine declina espressamente qualsivoglia obbligo o impegno ad aggiornare, rivedere o integrare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti delle proprie aspettative o mutamenti di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla normativa o regolamentazione applicabile.

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