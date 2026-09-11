Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto i 5,93 milioni di token e che il totale delle criptovalute e della liquidità detenute ammonta a 15,7 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,9% dell'offerta totale di moneta ETH pari a 122,0 milioni

Bitmine ha raggiunto il 97% dell'obiettivo "Alchimia del 5%" in soli 15 mesi

Le azioni legate alle criptovalute apportano il maggiore contributo al Russell 1000 da inizio trimestre, rappresentando 4 dei primi 21 titoli

Il guadagno delle azioni ordinarie Bitmine del 99% da inizio trimestre è il 4° miglior risultato del Russell 1000

ETH è finora l'asset macro con la migliore performance nel terzo trimestre del 2026, superando l'S&P 500 di 5.430 punti base

Bitmine è stata inclusa nell'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate alla NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 5.067.309 ETH in staking, pari a 12,6 miliardi di dollari al prezzo di 2.495 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una destinazione di staking di Ethereum di prim'ordine per BMNR e investitori istituzionali

Bitmine possiede 91 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle criptovalute, delle partecipazioni in liquidità e dei titoli negoziabili e di "Moonshots" di Bitmine ammonta a 15,7 miliardi di dollari, inclusi 5,93 milioni di token ETH, liquidità totale e titoli negoziabili per 593 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 11 settembre 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato in data odierna che le sue partecipazioni in criptovalute, la liquidità totale e i titoli negoziabili, oltre alle partecipazioni "moonshots" ammontano complessivamente a 15,7 miliardi di dollari.

Alle 14:00 ET del 7 settembre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.929.198 ETH al prezzo di 2.495 dollari per ETH (fonte Coinbase NASDAQ: COIN), 211 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 91 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 593 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta di ETH (pari a 122,0 milioni di ETH).

"Dal 30 giugno, 4 dei 21 titoli con le migliori performance nel Russell 1000 sono azioni correlate alle criptovalute. La sovraperformance riflette il fatto che Ethereum è finora l'asset macro con la migliore performance nel terzo trimestre. A nostro avviso, i gestori di fondi che utilizzano il Russell 1000 come benchmark devono valutare se hanno un'esposizione sufficiente alle criptovalute, dato l'enorme contributo di questo gruppo ai guadagni del Russell 1000 in questo trimestre. In particolare, l'azione ordinaria di Bitmine è il quarto miglior titolo in termini di performance con un guadagno del 99% rispetto al 3% per il benchmark Russell 1000", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

Tom DeMark, fondatore di DeMark Analytics e consulente per i mercati dei capitali di Bitmine, si attende un netto movimento rialzista di ETH nelle prossime settimane. Secondo Tom DeMark, "In agosto, ETH si è mossa lateralmente senza una correzione improvvisa al ribasso e la metrica di 12 giorni è scaduta, il che implica una ripresa del movimento al rialzo. Riteniamo che ciò confermi ulteriormente la continuazione del precedente trend rialzista. Ci aspettiamo che il forte rally di una seduta della scorsa settimana sia stato una probabile anticipazione dell'aumento che ci attende".

"Mentre ci apprestiamo ad affrontare l'ultimo mese del terzo trimestre di calendario del 2026, ETH si conferma l'asset macro con la migliore performance nel trimestre, superando l'S&P 500 di 5.430 punti base fino a venerdì scorso. Di fatto, i tre asset con la migliore performance dal 30 giugno sono ETH, BTC e SOL", ha dichiarato Lee. "Riteniamo che questo crei le condizioni ideali affinché le istituzioni incrementino le proprie partecipazioni in criptovalute, data la sostanziale sovraperformance delle criptovalute rispetto ad altri asset macro nel terzo trimestre di calendario finora".

"Crediamo che vi siano molteplici fattori positivi che ci accompagneranno negli ultimi mesi del 2026", ha concluso Lee. "Tra questi fattori rientra la prossima votazione sul CLARITY Act, prevista per metà settembre. Inoltre, gli investitori coreani hanno ricominciato ad acquistare criptovalute, allontanandosi dai titoli legati all'IA. A nostro avviso, il ciclo quadriennale toccherà il fondo nelle prossime settimane. Questo pone le basi per quella che ci aspettiamo essere una consistente partecipazione istituzionale all'acquisto di criptovalute negli ultimi mesi del 2026, soprattutto grazie al vento favorevole della tokenizzazione e dell'IA agentica".

"Il rapporto ETH/BTC è aumentato durante i cicli rialzisti delle criptovalute, spinto dal crescente utilizzo di Ethereum rispetto a Bitcoin. I cicli precedenti sono stati alimentati dalle ICO (2017-2018), dagli NFT (2020-2021) e dalle stablecoin (2025). Nel prossimo ciclo delle criptovalute, prevediamo un nuovo rialzo del rapporto ETH/BTC, spinto dalla tokenizzazione da parte di Wall Street e dall'adozione di blockchain da parte dell'IA agentica", ha proseguito Lee.

"Nel corso dell'ultima settimana, abbiamo acquistato 28.086 ETH. Il track record di Bitmine di acquisto costante di criptovalute non è eguagliato da nessuna società quotata al mondo. Bitmine ha acquistato ETH tutte le settimane dall'inizio della strategia di tesoreria ETH, il 30 giugno 2025", ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per luglio 2026. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Uncanny Valley of Wealth".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in America VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata estesa per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking della categoria. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 7 settembre 2026, il totale di ETH in staking di Bitmine ammonta a 5.067.309 (12,6 miliardi di dollari a 2.495 dollari per ETH). "Bitmine ha in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine sarà interamente in staking tramite MAVAN e i suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 386 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,61%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annualizzati derivanti dallo staking sono attualmente stimati a 330 milioni di dollari. E questi 5,1 milioni di ETH rappresentano l'85% dei 5,93 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking interne di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,61% (su base annua)", ha proseguito Lee.

Bitmine è uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,10 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 4 settembre 2026), classificandosi all'81° posto negli Stati Uniti, dietro a Intuit Inc. (80° posto) e davanti a TJX Companies, Inc. (82° posto), su un universo di 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerche Fundstrat).

Le riserve di criptovalute di Bitmine rappresentano la prima riserva di Ethereum al mondo e la seconda riserva globale, dopo Strategy Inc., che secondo le stime detiene 840.447 BTC per un valore di circa 66 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) abbiano, per i servizi finanziari del 2026, una portata trasformativa analoga a quella del provvedimento statunitense del 15 agosto 1971 che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA 55 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società"), è una società specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, con attività nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la Società implementa un'innovativa strategia per gli asset digitali destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati dei capitali. La Società offre un'infrastruttura di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense da staking e redditi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

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Dichiarazioni previsionali Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le affermazioni che non sono puramente storiche e che possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali "si aspetta", "stima", "intende", "pianifica", "ritiene", "prevede", "valuta", "proietta", "punta a", "obiettivi", "potrebbe", "sarà", "sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe" o espressioni simili, incluse le forme negative di tali termini, o da altra terminologia comparabile. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro: (i) l'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (l'iniziativa "Alchemy of 5%) e le dichiarazioni riguardanti l'avanzamento del 97% compiuto dalla Società per raggiungere tale obiettivo in 15 mesi; (ii) la strategia di accumulo e tesoreria di asset digitali della Società, incluse le dichiarazioni relative al proseguimento degli acquisisti settimanali di ETH dall'inizio della strategia di tesoreria di ETH il 30 giugno 2025 e allo status della Società quale più grande tesoreria di ETH al mondo; (iii) le operazioni di staking della Società, comprese rendimenti annualizzati previsti dallo staking di ETH di circa 386 milioni di dollari su larga scala (nell'ipotesi che gli ETH di Bitmine siano interamente in staking tramite MAVAN e i suoi partner di staking utilizzando il rendimento BMNR a 7 giorni del 2,61%), i ricavi annualizzati attualmente previsti derivanti dallo staking pari a circa 330 milioni di dollari e il rendimento a 7 giorni del 2,61% (su base annualizzata); (iv) l'espansione di MAVAN per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking della categoria e la sua posizione prevista come destinazione di staking Ethereum di prim'ordine per BMNR e investitori istituzionali; (v) aspettative riguardo alla futura performance dei prezzi di ETH e ai movimenti del mercato, compresa la previsione di Tom DeMark secondo cui ETH effettuerà un netto rialzo nelle prossime settimane sulla base dell'analisi tecnica e della convinzione che il movimento laterale di agosto implichi una ripresa del movimento al rialzo; (vi) le dichiarazioni secondo cui ETH sarebbe finora l'asset macro con la migliore performance nel terzo trimestre del 2026, superando l'S&P 500 di 5.430 punti base, e che ciò crei le condizioni affinché le istituzioni incrementino le loro partecipazioni in criptovalute; (vii) la convinzione del management che esistano molteplici catalizzatori positivi in vista degli ultimi mesi del 2026, tra cui il voto sul CLARITY Act previsto per metà settembre 2026, i rinnovati acquisti da parte degli investitori coreani e la rotazione dai titoli IA, l'opinione che il ciclo quadriennale delle criptovalute toccherà il fondo nelle prossime settimane e l'aspettativa di una considerevole partecipazione istituzionale all'acquisto di criptovalute negli ultimi mesi del 2026, specialmente tenuto conto dei venti favorevoli dalla tokenizzazione e dall'IA agentica; (viii) dichiarazioni e aspettative riguardanti il rapporto ETH/BTC, incluso il fatto che il rapporto aumenterà nel prossimo ciclo delle criptovalute guidato dalla tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dall'IA agentica che utilizza le blockchain, analogamente ai precedenti cicli alimentati dalle ICO (2017-2018), dagli NFT (2020-2021) e dalle stablecoin (2025); (ix) la convinzione del management che il GENIUS Act e il Progetto Crypto della SEC siano trasformativi per i servizi finanziari nel 2026 quanto la fine del sistema di Bretton Woods nel 1971 e che gli investimenti risultanti si dimostreranno migliori dell'oro; (x) dichiarazioni secondo cui le azioni legate alle criptovalute apportino il maggiore contributo al Russell 1000 da inizio trimestre e che i gestori di fondi che utilizzano il Russell 1000 come benchmark devono valutare se hanno un'esposizione sufficiente alle criptovalute; (xi) dichiarazioni riguardanti gli investimenti della Società, compreso il suo investimento in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), in quanto fonte di esposizione indiretta a OpenAI per gli investitori e alla sua partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries; e (xii) dichiarazioni riguardanti il valore delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e delle partecipazioni "moonshot" della Società, comprese partecipazioni aggregate pari a 15,7 miliardi di dollari e partecipazioni in ETH che rappresentano il 4,9% dell'offerta totale di ETH.

Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze sostanziali che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin, e la natura speculativa degli investimenti in asset digitali; il rischio che i movimenti storici del prezzo di ETH, gli indicatori di analisi tecnica e la performance relativa rispetto ad altri asset macro non si ripetano o non siano indicativi della performance futura; la dipendenza della Società da fonti di prezzo di terze parti (compresa Coinbase) e dai valori di mercato riportati nel calcolo del valore delle sue criptovalute, della sua liquidità, dei suoi titoli negoziabili e delle sue partecipazioni "moonshot" e il rischio che tali valori fluttuino materialmente dopo la data e l'ora di riferimento in questo comunicato; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione e il volume di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società, e il rischio che l'inclusione della Società nell'indice Russell 1000 non produca i benefici previsti o che il contributo delle azioni legate alle criptovalute alla performance dell'indice non continui; la capacità della Società di eseguire con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali, di continuare a registrare acquisti settimanali di ETH e di raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, incluso l'obiettivo "Alchemy of 5%"; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative, le operazioni di tesoreria di Ethereum e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle operazioni di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica e modifiche al protocollo; il rischio che la partecipazione effettiva allo staking, i rendimenti, le ricompense e i ricavi differiscano materialmente dagli importi previsti descritti in questo comunicato, che si basano su un rendimento a 7 giorni e presuppongono che ETH sia interamente in staking su larga scala; la concorrenza nei settori della tesoreria, dello staking e del mining di asset digitali; la dipendenza della Società da personale chiave, inclusa la dirigenza e consulenti come Tom DeMark; gli sviluppi normativi che interessano gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking negli Stati Uniti e a livello globale, inclusi i tempi e l'esito della votazione programmata sul CLARITY Act e l'emanazione, l'attuazione e l'interpretazione finali del GENIUS Act e di altre leggi e iniziative normative in sospeso; le azioni della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione che interessano gli asset digitali e le attività correlate; rischi relativi agli investimenti della Società in opportunità blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), inclusi gli investimenti in Eightco Holdings (compresa la natura e l'entità di qualsiasi esposizione indiretta a OpenAI) e Beast Industries; fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse, politica monetaria della Federal Reserve, condizioni del mercato del lavoro e condizioni economiche generali che influenzano il sentiment degli investitori nei confronti degli asset digitali, compreso il comportamento degli investitori coreani e di altri investitori internazionali; l'accuratezza delle previsioni dell'analisi tecnica e delle aspettative del management riguardo ai movimenti di prezzo di ETH, il rapporto ETH/BTC e l'impatto della tokenizzazione e delle applicazioni di IA agentica su Ethereum; l'imprevedibilità dei cicli del mercato delle criptovalute e l'accuratezza delle aspettative riguardo ai futuri cicli delle criptovalute, incluso se il ciclo quadriennale raggiungerà il minimo come previsto e se la partecipazione istituzionale si concretizzerà; modifiche al protocollo Ethereum, inclusi i meccanismi di staking, i requisiti dei validatori e le strutture di ricompensa; le prestazioni di fornitori di servizi di terze parti, exchange, custodi e partner di staking; rischi legati alla concentrazione degli attivi della Società in valute digitali, in particolare Ethereum; e gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data di questa pubblicazione e riflettono le attuali aspettative, stime, previsioni, proiezioni, opinioni e convinzioni del management in merito a eventi e circostanze futuri. I risultati effettivi possono differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali in funzione di molteplici fattori, inclusi quelli descritti in precedenza e nella sezione Risk Factors della Relazione Annuale della Società sul Form 10-K per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositata presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché nelle Relazioni Trimestrali sul Form 10-Q e negli altri documenti della Società depositati presso la SEC, come di volta in volta modificati o aggiornati. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sul sito della Società all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si riferiscono esclusivamente alla data in cui sono state formulate. Bitmine declina espressamente qualsivoglia obbligo o impegno ad aggiornare, rivedere o integrare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti delle proprie aspettative o mutamenti di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla normativa o regolamentazione applicabile.

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