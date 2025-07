BLUETTI potenzia le offerte Prime Day con il lancio del nuovo Elite 100 V2

Francoforte sul Meno, 1° luglio 2025. Con l'arrivo dell’estate e l'avvicinarsi del Prime Day, BLUETTI, leader nel settore dell'energia portatile, ha ufficialmente aperto i preordini per l'Elite 100 V2. Questo nuovo modello dal design compatto si basa sul successo dell'AC180, garantendo una potenza superiore per i viaggi in campeggio e le interruzioni di corrente di breve durata. In occasione del Prime Day, BLUETTI offre sconti anticipati fino al 72% su quasi tutti i suoi prodotti, che siano per avere energia portatile per l'estate o un affidabile backup domestico, validi fino al 7 luglio.

Centrale elettrica portatile per Campeggio e backup d’emergenza (~ 1kWh)

Viaggia più leggero per il campeggio e le feste all’aperto con Elite 100 V2, che offre prestazioni potenti senza occupare molto spazio. Con dimensioni ridotte di circa il 30% rispetto al suo predecessore, l'AC180, questo modello si inserisce perfettamente sotto i sedili dell'auto e offre una potenza di 1.800 W su 9 prese versatili. L’Elite 100 V2 alimenta apparecchi essenziali come piani cottura a induzione, bollitori e macchine per il caffè, e la sua capacità di 3.600 W gestisce con facilità apparecchi ad alto consumo come condizionatori portatili e frigoriferi di dimensioni standard. Inoltre, con un input solare di 1.000 W, si ricarica rapidamente in soli 70 minuti, rendendolo perfetto per brevi soste all'aperto o in caso di blackout. Questo modello è disponibile ora in esclusiva in preordine a 549 € su Amazon e sul negozio ufficiale Bluetti.

Per le famiglie o per chi ha bisogno di una maggiore autonomia, l'affidabile AC180 viene fornito in un pacchetto completo che include un pannello solare da 200 W a soli 798 €, grazie all’imperdibile sconto del 31%.

Per i viaggiatori minimalisti che pianificano picnic o gite nel fine settimana, il compatto AC70 offre una capacità di 768 Wh e una potenza di 1.000 W, ideale per dispositivi essenziali come telefoni, computer e droni, ed è ora disponibile a 449 € (22% di sconto). E per chi mette la portabilità al primo posto, l’AC2A è la scelta definitiva: con un peso di circa 3,6 kg, offre 204,8 Wh di energia tascabile per alimentare i tuoi dispositivi ovunque ti trovi, ora in offerta a soli 179 € (22% di sconto).

Centrale elettrica portatile per i tuoi momenti in famiglia a casa o all’aperto (~2kWh)

Scopri il piacere di cucinare all'aperto senza pensieri con Elite 200 V2. Questo è in grado di alimentare facilmente griglie elettriche, bollitori, macchine per il caffè, frigoriferi portatili e attrezzature complete per cucinare in campeggio. Con una capacità di 2.048 Wh e una potenza di 2.400 W (3.900 W di picco), puoi collegare fino a nove dispositivi contemporaneamente. Goditi una cottura silenziosa e zero emissioni a 16 dB su balconi, giardini, parchi o campeggi, senza combustibile, fumi o preoccupazioni per gli incendi. Per l’occasione, è disponibile al prezzo record di 999 €, con uno sconto del 37% su Amazon e sul negozio ufficiale Bluetti.

Un'altra opzione da 2 kWh è l'AC200L, che offre una capacità di 2.048 Wh e una potenza di 2.400 W (3.600 W di picco). Il suo design modulare supporta fino a 7,6 kWh, rendendolo adatto per maratone cinematografiche notturne, proiezioni sul tetto e serate in giardino. Inoltre, si integra perfettamente nelle configurazioni del tuo veicolo, se abbinato a un caricabatterie D40 DC-DC. L’AC200L è ora disponibile a 1.099 €, con uno sconto del 35% su Amazon che sul negozio ufficiale Bluetti.

Batteria di riserva domestica per interruzioni di corrente (~3kWh)

Quando si verifica un’interruzione di corrente, la tranquillità e la sicurezza domestica sono le prime a risentirne. Per questo, Bluetti propone il suo sistema di backup domestico AC300, progettato per sostenere i consumi di una famiglia media per diversi giorni grazie ai suoi 3.000 W di potenza e una capacità modulare che si estende fino a 22 kWh. Supporta anche la ricarica del generatore per un utilizzo notturno silenzioso e senza fumi, particolarmente utile in aree soggette a maltempo. Il kit base AC300+B300K è ora disponibile a partire da 1.499 €, con un incredibile sconto del 53%.

Per le famiglie più numerose che necessitano di maggiore potenza, il sistema di backup a batteria domestico AC500 è in grado di erogare 5.000 W e AC500 + B300K e lo si può trovare a un prezzo che parte da 1.999 € (20% di sconto).

Codice sconto e garanzia Prime Day

Approfitta di un ulteriore sconto del 5% valido su tutta la gamma BLUETTI, utilizzando un codice sconto:

● Usa il codice BLUETTIMAR su Amazon

● Usa il codice BLUETTIPR sul negozio ufficiale BLUETTI

Info su BLUETTI

In qualità di pioniere nella tecnologia delle energie pulite, BLUETTI fornisce soluzioni affidabili e all’avanguardia per il backup domestico delle batterie e l'alimentazione portatile per la vita all'aria aperta. Scelta da oltre 3,5 milioni di utenti in più di 110 paesi, l'azienda promuove l'indipendenza energetica attraverso l'innovazione sostenibile. L’impegno di BLUETTI va oltre la tecnologia e si concretizza in iniziative come LAAF (Light An African Family), un progetto che permette di portare energia pulita nelle regioni svantaggiate, dimostrando una forte aderenza ai valori ESG. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale: https://it.bluettipower.eu/

