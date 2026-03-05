BLUETTI presenta il sistema di accumulo di energia ES125 C&I in occasione di KEY 2026

RIMINI, Italia, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, fornitore leader mondiale di soluzioni per l'energia pulita, presenta il sistema di accumulo di energia ES125 C&I: una soluzione ESS (Energy Storage System) scalabile e intelligente, progettata su misura per l'indipendenza energetica dei settori commerciale e industriale.

Rispondere all'evoluzione del panorama energetico europeo

Mentre l'UE procede con il piano REPowerEU e gli obiettivi climatici per il 2030, gli utenti commerciali e industriali devono far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e ai crescenti vincoli della rete. Queste pressioni stanno accelerando la richiesta di sistemi di accumulo di energia decentralizzati per gestire i picchi di carico e sostenere l'integrazione delle energie rinnovabili.

In questo contesto, BLUETTI lancia il sistema di accumulo di energia ES125 C&I, progettato per aiutare le aziende a migliorare la resilienza energetica e gestire i costi dell'elettricità in un mercato sempre più volatile.

Sistema di accumulo di energia ES125 con raffreddamento a liquido

ES125 è un armadio di accumulo di energia C&I completamente integrato, realizzato secondo il concetto di "One Cabinet = One System" (Un armadio = Un impianto). Con una capacità di 125 kW/257 kWh e un'architettura con raffreddamento a liquido, l'impianto integra di serie batteria, PCS, BMS ed EMS; inoltre, consente un'installazione plug-and-play e riduce al contempo la complessità dei progetti EPC e i tempi di messa in servizio.

ES125 è dotato di una batteria LiFePO₄ e presenta un sistema di raffreddamento a liquido di precisione per mantenere le celle a una temperatura uniforme e prolungare il ciclo di vita dell'impianto. Il pacco batteria è protetto da un involucro con grado di protezione IP67 ed è supportato da BMS ed EMS basati sull'intelligenza artificiale che monitorano costantemente la tensione, la temperatura e lo stato di carica per consentire il rilevamento tempestivo dei problemi e garantire il funzionamento ottimale dell'impianto.

Per una garanzia di sicurezza maggiore, l'impianto integra un sistema antincendio ad aerosol progettato per attivarsi automaticamente alla prima avvisaglia di anomalia della batteria.

Funzionamento flessibile e applicazioni commerciali

ES125 supporta configurazioni on-grid, off-grid e ibride per garantire una commutazione continua per i carichi critici. Le principali applicazioni commerciali comprendono:

Rete globale di produzione e assistenza

ES125 è supportato dai centri di produzione e assistenza globali di BLUETTI. Attualmente BLUETTI è presente in oltre 120 paesi e regioni, con 30 filiali, 55 magazzini esteri e 22 centri assistenza globali per garantire servizi di logistica e post-vendita in loco.

Con alle spalle 13 anni di sviluppo tecnologico, 847 brevetti globali e una base produttiva di 130.000 ㎡, BLUETTI punta a fornire soluzioni di accumulo di energia affidabili e scalabili per i clienti commerciali e industriali (C&I) di tutto il mondo.

Vieni a conoscere BLUETTI in occasione di KEY 2026

