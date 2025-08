Brandwatch e Trajaan collaborano per offrire ai consumatori dati di ricerca di livello mondiale

CHICAGO, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, la piattaforma leader di intelligence digitale nel settore consumer, ha annunciato oggi una partnership strategica con Trajaan, leader mondiale nel settore dei dati di ricerca. Questo accordo segna un'espansione significativa delle capacità di Brandwatch in relazione ai dati, offrendo ai clienti la possibilità di combinare ciò che il mondo dice con ciò che il mondo cerca attraverso canali, regioni e piattaforme.

Nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione, comprendere le intenzioni dei consumatori è più importante che mai. I clienti Brandwatch possono ora accedere al set di dati ricerca più completo al mondo, ottenuto da motori di ricerca tradizionali, piattaforme di e-commerce, piattaforme social e applicazioni di IA generativa emergenti. Questo nuovo e potente livello di approfondimento consente alle imprese di migliorare le ricerche che conducono, rafforzare le previsioni e prendere decisioni più affidabili basate sui dati.

Cosa apre tutto ciò per i marchi

"Questa partnership rispecchia il nostro profondo impegno nel portare le migliori soluzioni puntuali e set di dati nel nostro ecosistema", spiega Jim Daxner, direttore prodotti presso Brandwatch e Cision. "Con Trajaan, diamo ai clienti la possibilità di comprendere ancora meglio il perché del comportamento dei consumatori, dalle domande che pongono ai prodotti che stanno prendendo in considerazione".

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di collaborare con Brandwatch per ampliare i confini della ricerca sui consumatori", aggiunge Matthieu Danielou, amministratore delegato Trajaan. "Combinando l'intento della ricerca con l'interazione sui social, forniamo ai marchi un feed in tempo reale di ciò che le persone desiderano e di cui parlano – prima che il prodotto arrivi sugli scaffali. Si tratta di muoversi più velocemente, individuare tempestivamente le microtendenze e realizzare ciò che il mercato sta già cercando".

Già operativa, la partnership con Trajaan segna il primo passo di una roadmap più ampia che vedrà l'intelligence di ricerca sempre più integrata nella piattaforma e nei servizi Brandwatch, permettendo di acquisire dati più approfonditi e predittivi per i team di marketing, strategia e comunicazione in tutto il mondo.

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è la suite leader per la gestione dei social e l'intelligence dei consumatori, che consente ai marchi di vedere ed essere visti, comprendere ed essere compresi dal pubblico più importante. Brandwatch, a cui si affida la metà delle aziende Forbes 100, offre alle aziende più innovative del mondo strumenti e dati basati sull'IA per cogliere opportunità, rafforzare il coinvolgimento e accelerare la crescita.

La nostra suite completa comprende servizi di intelligence sui consumatori, influencer marketing e gestione dei social, consentendo a marchi e agenzie di attuare strategie basate su dati alla scala necessaria.

Brandwatch è un'impresa della famiglia di marchi Cision, insieme a CisionOne e PR Newswire.

