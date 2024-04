Business Arts, l’autentica Arte del Business: opere made in Italy per gli amanti del moneymaking

Milano, 29 aprile 2024 - Quando l’Arte incontra il mondo del business e del moneymaking, nasce Business Arts. Una galleria online di canvas art in costante aggiornamento, progettata dai più talentuosi artisti della scena, che offre opere contemporanee ed accessibili agli amanti del genere. L’ampio catalogo di Business Arts dà la possibilità a chiunque di impreziosire i propri spazi abitativi o di lavoro con tele uniche, disponibili in varie misure e incorniciature.

Con oltre 4.000 clienti soddisfatti, il progetto Business Arts nasce in forte connessione con la propria community, richiamando a sé persone amanti delle icone del mondo del business, che ha sempre rappresentato un lato accattivante, dissacrante e sfrontato all’interno della cultura pop.

Le opere di Business Arts sono disponibili in consegna gratuita in tutto il mondo.

“Ci impegniamo a costruire una comunità che ispiri le persone - affermano i founder di Business Arts - e in cui chi ne fa parte si unisca per andare oltre i dettami del mainstream e per condividere l'amore per la crescita personale ed il business, attraverso opere di arte moderna. Con il nostro impegno, per la qualità e i prezzi accessibili, miriamo ad infondere convinzioni e credenze potenzianti per migliorare la vita dei nostri clienti, agevolandoli nel raggiungere gli obiettivi prefissati”.

https://businessarts.it