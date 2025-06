Bybit ottiene la licenza MiCAR in Austria e apre la sede europea a Vienna con un piano di espansione strategica

VIENNA, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha ricevuto la licenza Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) dall'Autorità austriaca per i mercati finanziari (FMA), facendo segnare un momento cruciale nella sua espansione europea. Grazie a questa nuova licenza, Bybit può ora operare come fornitore di servizi di criptovalute pienamente conforme alle normative e offrire i suoi prodotti e servizi di criptovaluta regolamentati e localizzati a quasi 500 milioni di europei in 29 stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) tramite il suo hub SEE, con sede in Austria. Parallelamente a questa pietra miliare dal punto di vista normativo, Bybit ha anche stabilito la sua sede centrale europea ufficiale a Vienna, in Austria.

La licenza MiCAR sottolinea l'impegno costante di Bybit nel soddisfare i più elevati standard normativi in Europa, con misure di salvaguardia essenziali volte a migliorare la trasparenza, prevenire attività illecite e proteggere i consumatori all'interno dell'ecosistema della finanza digitale dell'Unione Europea.

"L'ottenimento della licenza MiCAR in Austria è una testimonianza dell'approccio di Bybit, incentrato sulla conformità", ha dichiarato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit. "Stiamo collaborando attivamente con gli enti regolatori e stiamo ottenendo licenze a livello globale per garantire che i nostri utenti possano accedere alla nostra piattaforma innovativa con i massimi livelli di garanzia normativa e di conformità".

Per supportare la sua imminente espansione europea, Bybit sta effettuando un investimento sostanziale in Austria, con l'intenzione di assumere oltre 100 professionisti a Vienna allo scopo di fornire agli utenti servizi più localizzati e regolamentati.

"L'ottenimento della licenza MiCAR dimostra il nostro impegno verso la conformità e la trasparenza, in linea con gli elevati standard normativi europei", ha affermato Mazurka Zeng, Chief Executive Officer di Bybit Europe.

"Vienna è ora la sede di Bybit Europe e siamo orgogliosi di contribuire all'ambiente finanziario lungimirante dell'Austria investendo in talento e innovazione. In più, ci impegniamo a promuovere una forte comunità locale per le criptovalute e, tramite la Blockchain for Good Alliance (BGA), amplieremo le nostre risorse per collaborare a stretto contatto con le università della regione, coltivando la prossima generazione di innovatori della blockchain ed esplorando applicazioni concrete e di impatto della tecnologia", ha dichiarato Mazurka.

