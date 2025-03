Calabria7 rinasce: nuova grafica, nuovo logo, nuova missione. Libero, indipendente, intransigente: il giornale riparte sotto la guida di Mimmo Famularo

Milano, 10/03/2025 - Una nuova alba per Calabria7. Un giornale che cambia pelle ma non identità, che si rinnova senza tradire il proprio DNA: informare, approfondire, denunciare. Nuova veste grafica, nuovo logo, nuova proprietà, ma soprattutto una nuova missione: raccontare la Calabria con coraggio, con rigore, senza padroni.

Alla guida, nel duplice ruolo di editore e direttore, c’è Mimmo Famularo, una delle firme più autorevoli del giornalismo calabrese. Un professionista, già direttore di Rete Kalabria e Zoom24, che non si è mai tirato indietro davanti alla verità, che ha dedicato la sua carriera alle inchieste contro la ‘ndrangheta e i poteri forti. La sua firma è sinonimo di indipendenza, la sua penna non conosce compromessi.

TRA INCHIESTE E NEWS, IL BATTITO REALE DELLA CALABRIA

La nuova era di Calabria7 si muove lungo due binari paralleli: il primo è quello delle inchieste, approfondimenti che scavano sotto la superficie, che non si fermano al rumore di fondo ma cercano la verità tra le pieghe del potere. Il secondo è quello delle news in tempo reale, aggiornate minuto per minuto, per non perdere mai il battito frenetico della cronaca. La Calabria raccontata con onestà, senza filtri, senza padroni. Un giornale libero, indipendente, intransigente con chi ferisce questa terra, con chi la sfrutta, con chi la tradisce.

L’EDITORIALE DI DEBUTTO: “NON ABBIAMO BANDIERE DI PARTITO, APPARTENIAMO SOLO AI LETTORI”

Nel suo editoriale di debutto, Mimmo Famularo ha fissato i principi cardine del nuovo corso: “Non abbiamo bandiere di partito, non apparteniamo a nessuno se non ai lettori. Racconteremo i fatti, denunceremo i misfatti, daremo voce a chi non ce l’ha. Calabria7 sarà il giornale di chi resta, di chi lotta, di chi sogna. Perché questa terra merita di essere raccontata con dignità e coraggio.”

Parole che pesano come macigni. Perché in una regione dove spesso il silenzio vale più delle parole, la libertà di stampa è un atto rivoluzionario.

UN GIORNALE CHE GUARDA AVANTI

L’innovazione non è solo nei contenuti, ma anche nella forma. Un sito completamente rinnovato, un’interfaccia moderna e intuitiva, pensata e studiata da un team internazionale di professionisti per un’informazione sempre più veloce e accessibile. Il tutto integrato con i social network, per interagire con i lettori, coinvolgerli, ascoltarli. Ecco perché Calabria7 non sarà solo un giornale, ma una comunità. Un luogo di confronto, di dibattito, di resistenza culturale.

Per informazioni: redazione@calabria7.news