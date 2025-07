Campomaggi: un’autentica eccellenza della pelletteria italiana, tra artigianalità, design e sostenibilità

Milano, 18 luglio 2025 - Nel panorama della pelletteria italiana di alta gamma, Campomaggi si distingue come un marchio che ha saputo unire tradizione e innovazione, autenticità e visione, restituendo valore alla lentezza del gesto artigianale e alla bellezza.

Fondata dalla sensibilità creativa di Marco Campomaggi, l’azienda affonda le proprie radici in un’idea precisa: dare forma ad accessori capaci di trasformarsi, vivere, e raccontare una storia unica, insieme a chi li sceglie.

Il valore della materia: la pelle come testimone del tempo

Al centro dell’identità di Campomaggi c’è una scelta precisa: l’impiego esclusivo di pelle di vacchetta naturale 100% italiana e di primo fiore, proveniente da filiere selezionate. Lavorata secondo il tradizionale processo di concia vegetale, non solo mantiene inalterate le proprie qualità, ma evolve nel tempo, arricchendosi di sfumature, segni e tonalità che raccontano l’uso e l’esperienza. Non è un semplice materiale: è una superficie viva, capace di trasformarsi senza perdere identità.

Il processo di tintura, realizzato tramite lavaggi con tannini naturali estratti da alberi come Mimosa, Castagno, Quebracho e Quercia, conferisce ulteriore profondità e autenticità alla materia, senza mascherarne le imperfezioni, anzi esaltandole come parte integrante dell’estetica Campomaggi.

Il gesto umano, dall’idea all’oggetto

Ogni creazione firmata Campomaggi, che si tratti di una borse in pelle donna o di uno zainetto, è il risultato di una sequenza di gesti che nascono e si concludono nelle mani dell’uomo. Il taglio, la cucitura, l’assemblaggio e la finitura vengono eseguiti uno per uno, da artigiani altamente specializzati.

La borchia, elemento divenuto emblematico di molte linee must-have del brand, è applicata a mano. Una in particolare, irregolare e unica, è realizzata con un torchio personalizzato dallo stesso Marco Campomaggi: una firma che rende ogni articolo irripetibile.

Una collezione completa, espressione dell’autentico Made in Italy

La collezione Campomaggi, accessibile sul sito ufficiale www.campomaggi.com, annovera un ampio ventaglio di modelli. Dalle borse a tracolla agli zaini, dai marsupi alle mini-bag e clutch, fino alle capienti tote bag uomo: ogni creazione è frutto di un equilibrio tra funzionalità, carattere e stile senza tempo.

A ciò si affianca una selezione di accessori in pelle – cinture, portachiavi, bracciali e tracolle – che completano l’universo del brand con la stessa attenzione per il dettaglio e la materia.

Scegliere Campomaggi, però, significa accedere a un’esperienza che va oltre l’acquisto. Ogni borsa è accompagnata da un Kit di Cura, composto da crema nutritiva, panno e istruzioni semplici ma efficaci, che guidano l’utilizzatore in un rituale quotidiano di attenzione e conservazione. A garanzia dell’autenticità e della qualità artigianale, inoltre, il brand offre una copertura di due anni su tutti gli acquisti effettuati tramite il sito ufficiale.

Una visione sostenibile e responsabile

Alla base del progetto Campomaggi c’è un’idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti coerenti e scelte consapevoli. La pelle impiegata in ogni creazione proviene esclusivamente da scarti dell’industria alimentare: un materiale nobile, rigenerato attraverso un ciclo produttivo rispettoso e intelligente. Il trattamento tramite concia vegetale – privo di agenti chimici aggressivi – valorizza la struttura naturale del cuoio e ne tutela l’integrità, riducendo l’impatto ambientale.

Ma la sostenibilità, per Campomaggi, si misura anche nella durata del prodotto: ogni borsa è progettata per resistere al tempo, trasformarsi, acquisire personalità. È una forma di resistenza alla cultura dell’usa e getta, una dichiarazione di intenti che fa della longevità un valore, non un’eccezione.

Campomaggi propone così un’idea di lusso autentico, fatta di materia viva, gesti lenti e scelte precise. Ogni segno sulla pelle, ogni sfumatura che si modifica con l’uso, racconta non solo una storia personale, ma anche una visione del mondo più etica, consapevole e profondamente umana

