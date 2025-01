Car Work Academy, la nuova opportunità formativa nella riparazione di auto danneggiate dalla grandine

Anche a causa dei cambiamenti climatici, le grandinate stanno provocando sempre più danni alla carrozzeria delle auto. Aumenta così la richiesta di levabolli professionisti, un lavoro redditizio che si può svolgere in tutta Italia e non solo.

Firenze, 14 gennaio 2025.I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale preoccupano per l’aumento sempre più frequente di fenomeni meteo estremi. In particolare, negli ultimi dieci anni, le grandinate di grandi dimensioni sono aumentate sul bacino mediterraneo del 30%, provocando spesso danni ingenti soprattutto alle vetture. Bastano pochi minuti di maltempo per ritrovarsi con la carrozzeria della propria auto segnata da numerosi bolli e ammaccature.

“Le grandinate sono un fenomeno ormai diffuso in tutta Italia, ma non solo – conferma Nico Castaldi, amministratore di Car Work –. Ha avuto modo di verificarlo in molti continenti, portando negli ultimi anni l’attività di Car Work in tutto il mondo. La nostra carrozzeria, infatti, ha un’esperienza di 40 anni di attività, portata avanti prima da mio padre ed ora anche da me”.

I danni da grandine rappresentano quindi un incubo per molti automobilisti. La buona notizia è che oggi si possono riparare con tecniche più efficaci di quelle della carrozzeria tradizionale. “Nella nostra officina – spiega Castaldi – utilizziamo la tecnica di lavorazione a freddo. Ha il vantaggio di permettere la riparazione dei danni senza la riverniciatura dell’auto ed ha una tempistica molto più veloce. Con questa tecnica, infatti, si riescono a sistemare 2/3 auto al giorno, mentre con la carrozzeria tradizionale occorre almeno una settimana per ogni auto. Chi ha la copertura assicurativa per i danni atmosferici, inoltre, può trarne anche benefici economici”.

La riparazione dai danni della grandine è quindi di grande utilità sociale, ma può diventare allo stesso tempo anche una buona opportunità professionale, vista la frequenza degli eventi atmosferici disastrosi che si stanno verificando in tutto il mondo. “Oggi occorrono veramente tanti professionisti per rispondere alla crescita di richieste – sottolinea Nico Castaldi –. Ma rimane fondamentale conoscere bene il metodo giusto e avere conoscenze specifiche per poter svolgere un lavoro corretto. Per questo noi di Car Work abbiamo deciso di fondare la Car Work Academy per levabolli professionisti, che attualmente è la più esaustiva scuola formativa in Italia su questa specifica attività. Il programma didattico combina teoria e pratica ed è composto da vari corsi in modalità sia online che in presenza, divisi in step formativi. La Car Work Academy permette davvero di costruire una carriera redditizia e può fare la differenza nella vita di molte persone”.

Affidarsi alla carrozzeria giusta è il primo passo per assicurarsi una riparazione impeccabile dei danni da grandine. Oggi sono sempre più richiesti, in tutta Italia, professionisti specializzati nella tecnica levabolli. La nuova Car Work Academy offre un’opportunità lavorativa in un settore in forte crescita, con la possibilità di collaborare all’interno della rete Car Work o di sviluppare un’attività autonoma.

Contatti: https://www.carwork.it/