Carlotta Amadori, Custodire Il Ben-essere: il Bestseller che trasforma il lavoro in un percorso di crescita personale

Milano, 17.06.2025 – In contesti lavorativi dove la competizione prevale sulla collaborazione, i conflitti irrisolti generano tensioni e le iniziative sul benessere si riducono a semplici formalità burocratiche, il lavoro è percepito più come un peso e meno come un’opportunità di esprimere davvero se stessi. La buona notizia è che trasformare un ambiente, a volte ostile o indifferente, in uno spazio di crescita e realizzazione autentica è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che sognano un lavoro che faccia star bene e che troppo spesso sentono di rimanere invisibili all’interno delle organizzazioni, esce oggi il libro di Carlotta Amadori “CUSTODIRE IL BEN-ESSERE. Strategie Di Cura, Crescita E Trasformazione Di Sé E Dei Conflitti All’Interno Delle Organizzazioni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare il proprio ambiente lavorativo in uno spazio di crescita e realizzazione autentica.

“Ogni giorno uomini e donne varcano la soglia del lavoro con fatiche, paure, sogni, ferite. Ma raramente trovano spazio o ascolto” afferma Carlotta Amadori, autrice del libro. “Come professionista del benessere, ho sentito il bisogno di fermarmi. Di guardare in profondità. Di occuparmi di chi l’organizzazione la abita davvero. Da qui l’idea di un libro capace di offrire strategie operative per costruire relazioni fondate sulla collaborazione, promuovere ambienti di lavoro sani e generativi, dove le persone si sentano viste, riconosciute, valorizzate e dove possano realmente star bene”.

Attraverso strumenti pratici, esempi concreti e spunti di riflessione, il libro di Carlotta Amadori accompagna il lettore in un percorso che attraversa il disagio, la consapevolezza, la trasformazione dei conflitti e la tutela del benessere individuale e collettivo.

“Nato dall’ascolto profondo di chi ogni giorno vive e attraversa le organizzazioni, questo testo è il frutto di anni di esperienza sul campo, da parte dell’autrice, come psicoterapeuta e formatrice” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “I tempi moderni richiedono numeri, prestazioni, performance. Ma Carlotta Amadoriha scelto di osservare, ascoltare, riconoscere i segnali di disagio, i silenzi che parlano, le tensioni che bloccano, le relazioni che si spezzano, per poi racchiudere tutto questo in un manuale davvero di grande valore”.

“Seguire Giacomo Bruno e il suo lavoro editoriale ha fatto nascere in me la passione di pubblicare questo libro” conclude l’autrice. “Lo staff Bruno Editore mi ha seguito con passione e professionalità nel corso di tutto il percorso editoriale dandomi la possibilità di pubblicare questo manuale che sono certa sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4ktr5s1

Carlotta Amadori nasce tra le colline di Roncofreddo (FC). Rimasta vedova, trasforma il dolore in forza e sensibilità, custodendo l’eredità familiare dell’accoglienza e della cura delle relazioni. La passione per l’insegnamento la guida prima come docente, poi come psicoterapeuta e consulente per i Tribunali. Con sguardo attento e cuore presente, si dedica alla formazione e apre "Sportelli di ascolto" nelle scuole e nelle aziende, offrendo spazi in cui fermarsi, respirare e ritrovarsi. Anno dopo anno affina la sua visione, accogliendo nuovi approcci e abitando la complessità con coraggio. Il suo impegno è profondo e autentico: ogni parola e ogni gesto raccontano una missione preziosa e silenziosa, quella di custodire il benessere delle persone, dentro e fuori i contesti lavorativi. Email: carlotta.amadoripsiche@gmail.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. Info su:

