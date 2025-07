Centralino di Yeastar serie P ora prevede uno strumento integrato di progettazione del flusso delle chiamate che permette una personalizzazione massima

XIAMEN, CINA, 8 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, leader mondiale nelle comunicazioni unificate, ha lanciato oggi lo strumento integrato di progettazione del flusso delle chiamate per Sistema telefonico serie P. Questo strumento di gestione delle chiamate intuitivo e senza codice permette alle aziende di creare flussi avanzati multi-chiamata utilizzando il comando trascina e rilascia. Non è necessaria la programmazione.

Con un set di componenti configurabili, lo strumento di progettazione del flusso delle chiamate consente agli utenti di progettare in modo dinamico l'instradamento delle chiamate utilizzando i blocchi appositi già pronti all'uso, ad esempio prompt, input degli utenti, trasferimenti, registrazioni e sviluppo. Ad esempio, permette di creare un instradamento IVR per smistare le chiamate in base all'orario, alla lingua e ad altri parametri, oltre all'instradamento delle chiamate basato sui dati dei clienti tratti da database esterni e all'implementazione di flussi di lavoro con autenticazione tramite password.

Il modulo ricco e intuitivo permette agli utenti finali di progettare flussi di chiamata complessi in pochi minuti senza esperienza tecnica. Con modelli pronti all'uso per l'impostazione one-clic e le funzionalità import/export, gli utenti riescono a implementare rapidamente flussi di chiamata comprovati e a personalizzare in autonomia. Per i rivenditori PBX, questo si traduce in strumenti efficaci per applicare in batch le configurazioni su tutti i sistemi, assicurando così una consegna del servizio coerente su larga scala.

Per ulteriori informazioni sulla progettazione dei flussi delle chiamate e le sue funzionalità, consulta il nostro blog.

"Questo strumento dimostra che Yeastar riesce a creare strumenti di comunicazione intelligenti e, allo stesso tempo, semplici", afferma Arya Zhou, responsabile delle vendite globali presso Yeastar. "Offre infatti la massima flessibilità per la personalizzazione dei flussi di chiamate necessari, ed è tanto utile agli esperti quanto semplice per tutti gli altri utenti".

Una visione più ampia sulla tabella di marcia

Lo strumento di progettazione dei flussi delle chiamate fa fare un salto di qualità alle comunicazioni basate sull'IA di Yeastar, permettendo l'integrazione del primo strumento vocale basato sull'IA che assicura flessibilità e personalizzazione massima. Yeastar ha come priorità le necessità dei clienti e, con questo obiettivo, offre soluzioni altamente adattabili: infatti, PBX si adatta perfettamente a tutte le necessità operative. Guardando al futuro, la tabella di marcia 2025 promette funzionalità di IA ancora intelligenti e strumenti di reporting intuitivi per trasformare le comunicazioni aziendali.

Informazioni su Yeastar

Yeastar rende il valore digitale facilmente accessibile, dalla proprietà all'adozione, dall'utilizzo quotidiano alla gestione, trasformando il modo in cui le aziende si connettono e comunicano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con un forte ecosistema, una rete globale di partner di canale e oltre 450.000 clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visita il sito https://www.yeastar.com/.

