Champions League – Atalanta e Milan a caccia degli ottavi.

Roma, 11 febbraio 2025 – L’ Atalanta è pronta per l’andata dei playoff di Champions League , l’urna è stata generosa con la Dea che ha pescato il Club Brugge , arrivato ventiquattresimo nella fase a campionato, l’ultimo slot a disposizione per provare a conquistare gli ottavi. Gli esperti di Sisal sono fiduciosi sulla vittoria degli uomini di Gasperini , data a 2,10, il successo dei padroni di casa è a 3,60, il segno X si gioca a 3,40. La forbice si allarga in ottica passaggio turno, con l’ Atalanta favoritissima a 1,25 contro il 4,00 dei belgi. Il Club Brugge , tra le squadre ai playoff, è quella ad avere segnato meno gol, di contro ha una delle difese migliori e, nelle ultime 3 partite interne di Champions contro Juventus , Sporting Lisbona e Aston Villa , non ha mai subito più di 1 gol. In attacco l ’Atalanta è spesso prolifica ma, stavolta, ci vorrà cautela ecco perché il match è da Under 2,50, a 1,80. L’uomo del momento in casa nerazzurra è Retegui , autore finora di 3 gol in Champions League ma soprattutto di 20 reti in campionato: la sua rete è a 2,50. A dargli manforte, De Ketelaere a 3,50 e Pasalic , a 4,50. Nella squadra belga, il leader tecnico è il trequartista Vanaken , marcatore a 5,00, con il centravanti Nilsson , a 4,00.

A caccia degli ottavi anche il Milan che, dopo l’inaspettata sconfitta nell’ultima gara della fase campionato con la Dinamo Zagabria , si ritrova a dover fare gli straordinari sul campo del Feyenoord. La gara è insidiosa ma i rossoneri sono favoriti a 2,15, a 3,25 la vittoria degli olandesi, il pareggio è a 3,50. Con il ritorno a San Siro, gli uomini di Conceicao sono avanti per il passaggio turno a 1,35 contro il 3,25 del Feyenoord . Il Milan sorride per i suoi nuovi acquisti, che in campionato stanno dando un apporto fondamentale, su tutti spicca Gimenez , che il Feyenoord conosce bene: dopo il suo primo gol in serie A contro l’ Empoli , il messicano può ripetersi anche in Champions, con la rete proposta a 2,40. Negli olandesi, invece, tre attaccanti per Mister Priske, che si affiderà a Ueda , a 3,00, con Paixao e Moussa , entrambi a 4,00.

