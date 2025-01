Champions League – Inter e Milan in discesa su Sisal.it Nerazzurri a 1,36, a 1,44 i rossoneri

Roma, 21gennaio 2025 – Tocca a Inter e Milan rituffarsi nel palcoscenico della Champions League , dopo un mese di sosta. L’ Inter vola a Praga dallo Sparta , con l’obiettivo di vincere per staccare il pass agli ottavi di finale senza passare per il pericolo playoff. Per gli esperti di Sisal la squadra di Inzaghi ha la strada in discesa, con il successo a 1,36, si sale a 8,50 per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 5,00. I nerazzurri possono vantare il record della difesa più forte del torneo (insieme al Liverpool ), hanno infatti subìto appena un gol, stavolta il successo senza prendere reti è però a 2,20 con la rete dello Sparta a 1,70. I nerazzurri si impegneranno per chiudere la gara il prima possibile, ecco perché il segno 2 al termine del primo tempo è un’opzione a 1,80. Inzaghi punta sulla sua coppia d’attacco vincente formata da Thuram e Lautaro , tornati in gol insieme nella sfida contro l'Empoli ma in rete una sola volta in Champions: entrambi sono proposti marcatori a 2,25. Friis , invece, dovrebbe affidarsi a Krasniqi ad affiancare Olatunjii in attacco, il gol del primo è a 7,50, a 5,00 la marcatura del secondo.

Anche il Milan di Sergio Conceicao punta a blindare la qualificazione al prossimo turno di Champions , molto dipenderà dalla sfida casalinga contro il Girona , un impegno che sulla carta non dovrebbe impensierire i rossoneri. Gli esperti di Sisal infatti, danno la vittoria del Milan a 1,44, il blitz degli spagnoli a San Siro sale a 7,50, il segno X è a 4,50. Dall’arrivo di Conceicao, i rossoneri non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata, il gol del Girona è così a 1,62, è verosimile immaginare una gara ricca di spettacolo con l’Over 2,50 a 1,65 che prevale sull’Under, a 2,10. Accanto a Morata, in gol a 2,50, dovrebbe giocare Abraham , proposto alla stessa quota. Nel Girona , occhio a Arnaut Danjuma che, in questa Champions League, non segna da 8 partite ma aveva segnato sette gol nelle sue prime 11 presenze: il suo ritorno al gol è a 6,00.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044