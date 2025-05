Champions League – L’Inter a caccia di un’impresa contro il Barcellona I nerazzurri di Inzaghi, in finale, a 2,10 su Sisal.it

Roma, 05 maggio 2025 – Novanta minuti per un’impresa. O magari centoventi. La finale di Champions League, all’Allianz Arena di Monaco, è lì a un passo ma l’Inter deve prima superare, tra le mura amiche di San Siro, l’ostacolo più grande: il Barcellona. La semifinale di ritorno della manifestazione metterà a confronto due corazzate che metteranno in campo i pezzi più pregiati, anche se non al meglio della condizione, per andarsi a giocare, il prossimo 31 maggio, la Coppa dalle Grandi Orecchie. Gli esperti Sisal ritengono il Barcellona favorito a 2,20 mentre il successo dell’Inter si gioca a 3,00 con il pareggio offerto a 3,75: stessa quota per la gara che vola ai supplementari mentre una decisione ai calci di rigore è data a 8,50. Catalani sempre avanti anche per il passaggio turno, a 1,75, ma la forbice con i nerazzurri si assottiglia visto che i ragazzi di Inzaghi, ancora in finale a distanza di due anni, sono offerti a 2,10. Si preannuncia una partita a viso aperto tanto che la Combo Goal + Over 2,5, a 1,45, è ampiamente nelle corde del match. Tante reti portano con loro un Ribaltone, in quota a 5,00, ma anche un (possibile) risultato esatto di 2-1 che pagherebbe 12 volte la posta se fosse a favore dell’Inter mentre quello per il Barcellona si gioca a 10. Ma chi potrebbe dare il via alle danze? Il Barça che segna per primo è dato a 1,78, l’Inter a 2,10. Occhio poi ai cartellini perché troppa irruenza potrebbe rischiare di far saltare l’eventuale finale: un’espulsione è offerta a 4,80.

Stringerà i denti ma ci sarà. Lautaro Martinez, da vero capitano, non vuole mancare l’appuntamento contro la formazione di Flick e sogna una notte da protagonista: il gol del Toro è dato a 2,25. Al suo fianco ci sarà sempre Marcus Thuram, già a segno all’andata, ma pronto a regalarsi un’altra serata di gala alla Scala del calcio: gol o assist del figlio del grande Lilian è in quota a 1,77. A proposito di recuperi importanti, i blaugrana ritrovano il loro bomber principe, quel Robert Lewandowski assente una settimana fa perché non al meglio. Solo all’ultimo verrà deciso se l’ex Bayern Monaco scenderà in campo dall’inizio o a gara in corso ma vederlo nel tabellino dei marcatori è dato a 2,00. Infine Lamine Yamal: dopo aver illuminato la scena al Montjuïc, il fenomeno spagnolo è pronto a essere protagonista anche a San Siro. Lamal decisivo con gol e assist pagherebbe 7 volte la posta.

