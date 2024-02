Champions League – Napoli all’assalto dell’incubo Barcellona Prima vittoria azzurra contro i catalani a 2,80 su Sisal.it

Roma, 20 febbraio 2024 – L’avversario peggiore nel momento più delicato degli ultimi anni. Il Napoli del neo tecnico Calzona, terzo a sedersi sulla panchina azzurra dopo Garcia e Mazzarri, sfida un vero e proprio incubo rappresentato dal Barcellona, mai battuto nei quattro precedenti in Champions League. Gli esperti Sisal vedono i blaugrana favoriti a 2,40 contro il 2,80 dei padroni di casa mentre si sale a 3,40 per il pareggio nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Quattordici reti complessive nei precedenti europei con entrambe le formazioni che hanno sempre trovato la via della rete: normale che la combo Goal + Over 2,5, a 1,93, è nelle corde del match. Non è da escludere un rigore, in quota a 3,10, pensando ai quattro fischiati nello storico della sfida. Le palle da fermo e i cross potrebbero diventare un fattore visto che un gol di testa si gioca a 2,75.

Mister Calzona spera nel rientro di Victor Osimhen, l’uomo a cui si affida il Napoli per provare a piegare il Barcellona. Il centravanti nigeriano, mai a segno contro i catalani nel 2022, è pronto a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle e vederlo sbloccare la partita come primo marcatore è offerto a 6,25. Osimhen cercherà aiuto nei gemelli di reparto Khvicha Kvaratskhelia, gol a 3,75, e Matteo Politano, nel tabellino dei marcatori a 4,50, e già a segno al Maradona due anni fa. Xavi, neanche a dirlo, punta tutto su Robert Lewandowski, 17 reti in stagione, pronto a lasciare il segno anche contro il Napoli: la rete del bomber polacco si gioca a 2,75. La difesa azzurra dovrà prestare molta attenzione anche a Joao Felix: il fantasista portoghese protagonista con gol o assist è in quota a 2,55.

Mercoledì sera, al Do Dragao, Porto e Arsenal si sfidano per l’ultimo ottavo di finale di Champions League. Gunners favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,67, rispetto al 5,50 dei Dragoes mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Il No Goal, a 1,77, si fa preferire al Goal, in quota a 1,93, a ricordare la storia delle sei sfide precedenti. Sia Sérgio Conceição che Mikel Arteta potrebbero far affidamento ai cambi per sbloccare la gara: un goal dalla panchina si gioca a 2,50. Il futuro interista Mehdi Taremi, a 4,50, e il capitano dell’Arsenal Martin Ødegaard, a 4,00, si candidano per entrare nel tabellino dei marcatori da protagonisti.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa