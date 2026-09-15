China Eastern Airlines lancia l’app internazionale 2.0 con servizi di viaggio digitali potenziati

SHANGHAI, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) ha lanciato di recente la versione 2.0 della sua app internazionale, ora disponibile su App Store e Google Play, che offre un’esperienza digitale più agevole e comoda ai viaggiatori a livello globale, grazie a un completo aggiornamento della tecnologia di base, dell’esperienza utente e del design dell’interfaccia.

È possibile consultare un estratto multimediale a corredo di questo comunicato stampa facendo clic su questo link.

Concepita per soddisfare le esigenze pratiche dei viaggiatori internazionali, la nuova versione inserisce aggiornamenti in fasi fondamentali dell’esperienza di viaggio: dalla ricerca e prenotazione del volo alla scelta del posto e alla gestione dell’itinerario.

La procedura di ricerca e prenotazione del volo è stato semplificato, consentendo ai viaggiatori di cercare, selezionare e prenotare i propri voli in modo più facile.

Per i voli internazionali a lungo raggio, la funzionalità di selezione del posto aggiornata offre una visione più chiara del layout della cabina, della distanza tra i sedili e della disponibilità dei posti, consentendo ai viaggiatori di scegliere in modo più consapevole.

Un Trip Hub ripensato raggruppa automaticamente i viaggi futuri e quelli passati; così, i passeggeri possono tenere traccia dei propri itinerari in modo più efficiente.

Le informazioni importanti sui voli, tra cui orari di partenza e arrivo, avvisi di ritardo, terminal e gate di imbarco, sono visualizzate in modo più evidente per favorire un accesso rapido.

La compagnia aerea ha comunicato di continuare a ottimizzare l’esperienza utente nell’ambito dei propri servizi di viaggio e a introdurre ulteriori opzioni di pagamento internazionali e locali, in modo da migliorare ulteriormente i servizi digitali per i viaggiatori in tutto il mondo.

Società: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contatto: Caowei

E-mail: ceapr@ceair.com

Città: Shanghai

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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