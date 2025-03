È il nuovo libro di Bacco, di Loconte e di Della Sala

Un’analisi spietata delle pratiche illegali in medicina compiute dal chirurgo Antonio Francesco Franco su centinaia di pazienti

Prefazione di Giuseppe Brindisi | Santelli Editore

Milano, 5 marzo 2025 - È da oggi in libreria, per Santelli Editore, “Chirurgia Criminale. La follia in sala operatoria.”, il nuovo libro di Pasquale Bacco, Antonio Loconte e Luigi Della Sala. Il libro fa parte della collana “InMedicine” curata dallo stesso Pasquale Bacco, che presenta autori di prestigio internazionale. La prefazione è curata dal presentatore di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi, giornalista Mediaset. L’opera parte dalla vicenda più incredibile della storia della medicina, quella del medico Antonio Francesco Franco e termina con la narrazione della morte di una ragazza, Alessia Ferrante, uccisa da un eccesso di anestetico somministrato dal dottor Francesco Reho. L’inchiesta giornalistica di Antonio Loconte, gli approfondimenti medico forensi di Pasquale Bacco e la prospettiva legale di Luigi Della Sala, sono il filo conduttore del libro.

“Franco - dichiara Pasquale Bacco, medico legale - stravolge a proprio piacimento le indicazioni della scienza medica, altera i protocolli, disattende le norme igienico-sanitarie. La sala operatoria diventa un teatro in cui tutto è possibile. Pazienti usati come cavie, ruoli inventati al momento, macchinari cinesi, aghi raccolti dalla spazzatura, grasso umano smaltito nei lavandini, famiglie intere segnate irrimediabilmente.”.

“Abbiamo realizzato un libro inchiesta” - afferma Antonio Loconte, fondatore di Quinto Potere, uno dei blog più seguiti in Italia - “in cui raccontiamo gli appostamenti, le ricerche, gli scontri, le indagini ed i viaggi che sono stati necessari per arrivare alla verità. Sottolineiamo la pericolosità di usare con leggerezza i social media, Evidenziamo le complicità, il disinteresse delle Istituzioni e l’omertà di chi fa finta di non sapere e non vedere.”.

“Quest’opera - comunica Luigi Della Sala, avvocato - sottolinea in maniera feroce le carenze normative ed i punti oscuri di un settore medico che è ormai diventato una giungla, in cui ognuno sembra poter fare quello che vuole”.

Con uno stile diretto e coinvolgente, "Chirurgia Criminale" non è solo una denuncia, ma anche un monito per chiunque voglia sottoporsi a un intervento chirurgico: un invito alla consapevolezza e alla prudenza in un settore dove il confine tra competenza e abuso può essere sottile.

