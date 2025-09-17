circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

CisionOne amplia la piattaforma basata sull'IA con intelligenza sociale e informazioni istantanee ancora migliori

17 settembre 2025 | 16.01
LETTURA: 3 minuti

Aggiornamenti innovativi unificano la distribuzione di comunicati stampa tradizionali, per i social e i media, offrendo ai team PR modi più rapidi e intelligenti per distinguersi, rispondere in tempo reale e dimostrare l'impatto.

CHICAGO, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di intelligence per i consumatori e i media, ha annunciato oggi due importanti aggiornamenti alla piattaforma CisionOne: dashboard Instant Insights perfezionati e intelligenza CisionOne Social estesa.  Insieme, queste innovazioni offrono una soluzione più unificata e basata sull'IA che consente ai team PR di monitorare le conversazioni, gestire la reputazione, distribuire comunicati stampa e dimostrare l'impatto, il tutto da un unico punto.

Per anni i team di PR hanno avuto difficoltà a gestire strumenti frammentati, dati isolati e piattaforme pensate per i professionisti del marketing anziché per i comunicatori. Il risultato: visioni disconnesse della distribuzione dei comunicati stampa sui social, tradizionali e sui media, tempi di risposta alle crisi più lenti e una continua lotta per dimostrare il ROI.  

CisionOne, l'unica piattaforma del settore di comunicazione end-to-end basata sull'IA, affronta direttamente queste sfide con:

"I team PR devono affrontare sfide uniche che gli strumenti di marketing non riescono a risolvere, dalla gestione delle crisi alla misurazione del vero valore dei media guadagnati", spiega Jim Daxner, Chief Product Officer presso Cision. "Grazie a queste innovazioni basate sull'IA, abbiamo creato l'unica piattaforma di comunicazione che unisce media tradizionali, intelligenza sociale e distribuzione di comunicati stampa, consentendo ai clienti di agire più rapidamente, dimostrare l'impatto e proteggere la loro reputazione in tempo reale".

CisionOne si distingue ora come l'unica piattaforma di comunicazione end-to-end in cui l'intelligenza sociale, le informazioni sui media tradizionali e la divulgazione e distribuzione ai giornalisti convivono, semplificando i flussi di lavoro e consentendo strategie più intelligenti e di maggiore impatto.

Per maggiori informazioni visitare https://www.cision.com/lp/next-level-pr-strategy/.

Informazioni su Cision

Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra profonda competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

Informazioni di contattoPer richieste di informazioni da parte dei media contattare:Relazioni pubbliche Cision CisionPR@cision.com 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773227/CisionOne_Expands_AI_Powered_Platform.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cisionone-amplia-la-piattaforma-basata-sullia-con-intelligenza-sociale-e-informazioni-istantanee-ancora-migliori-302557951.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Economia_E_Finanza Media_E_Pubblicita ICT ICT ICT ICT Altro Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza