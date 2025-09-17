CisionOne amplia la piattaforma basata sull'IA con intelligenza sociale e informazioni istantanee ancora migliori

Aggiornamenti innovativi unificano la distribuzione di comunicati stampa tradizionali, per i social e i media, offrendo ai team PR modi più rapidi e intelligenti per distinguersi, rispondere in tempo reale e dimostrare l'impatto.

CHICAGO, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di intelligence per i consumatori e i media, ha annunciato oggi due importanti aggiornamenti alla piattaforma CisionOne: dashboard Instant Insights perfezionati e intelligenza CisionOne Social estesa. Insieme, queste innovazioni offrono una soluzione più unificata e basata sull'IA che consente ai team PR di monitorare le conversazioni, gestire la reputazione, distribuire comunicati stampa e dimostrare l'impatto, il tutto da un unico punto.

Per anni i team di PR hanno avuto difficoltà a gestire strumenti frammentati, dati isolati e piattaforme pensate per i professionisti del marketing anziché per i comunicatori. Il risultato: visioni disconnesse della distribuzione dei comunicati stampa sui social, tradizionali e sui media, tempi di risposta alle crisi più lenti e una continua lotta per dimostrare il ROI.

CisionOne, l'unica piattaforma del settore di comunicazione end-to-end basata sull'IA, affronta direttamente queste sfide con:

"I team PR devono affrontare sfide uniche che gli strumenti di marketing non riescono a risolvere, dalla gestione delle crisi alla misurazione del vero valore dei media guadagnati", spiega Jim Daxner, Chief Product Officer presso Cision. "Grazie a queste innovazioni basate sull'IA, abbiamo creato l'unica piattaforma di comunicazione che unisce media tradizionali, intelligenza sociale e distribuzione di comunicati stampa, consentendo ai clienti di agire più rapidamente, dimostrare l'impatto e proteggere la loro reputazione in tempo reale".

CisionOne si distingue ora come l'unica piattaforma di comunicazione end-to-end in cui l'intelligenza sociale, le informazioni sui media tradizionali e la divulgazione e distribuzione ai giornalisti convivono, semplificando i flussi di lavoro e consentendo strategie più intelligenti e di maggiore impatto.

Informazioni su Cision

Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra profonda competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

