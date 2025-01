C.N.E : la Presidente Nazionale Modaffari presenta il dipartimento di ricerca sull' intelligenza artificiale e l' impatto di essa sulle Imprese

Roma , 09/01/2025. << L' idea di creare in Confederazione un dipartimento di ricerca sull' intelligenza artificiale e l' impatto che essa provoca nelle aziende nasce dalla volontà dei nostri esperti di supportare le aziende nostre associate in questa fase di transizione e a spiegare vantaggi e difficoltà nell' utilizzo dell' Intelligenza Artificiale nel settore produttivo >> spiega la Presidente Nazionale Mary Modaffari .

<<L'intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il settore aziendale tanto che le aziende possono automatizzare processi, migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più intelligenti e informate. L'AI ha il potenziale per trasformare completamente le operazioni aziendali, consentendo alle aziende di raggiungere livelli di produttività e innovazione mai visti prima. L'AI sta anche cambiando il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti. Grazie all'AI, le aziende possono offrire esperienze personalizzate e su misura per i propri clienti, migliorando la soddisfazione del cliente e creando relazioni più solide.

Inoltre, l'AI sta aprendo nuove opportunità di business per le aziende sviluppando nuovi prodotti e servizi innovativi, migliorando la competitività sul mercato , identificando nuovi mercati e segmenti di clientela, consentendo loro di espandersi in nuovi settori e aumentare le entrate.

In sintesi, l'AI sta rivoluzionando il settore aziendale offrendo nuove possibilità di automazione, analisi avanzata dei dati, interazione con i clienti e sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Le aziende che sfruttano l'AI possono ottenere un vantaggio competitivo significativo e prepararsi per il futuro. Infatti le prospettive future dell'utilizzo dell'AI nelle aziende sono estremamente promettenti. Le tecnologie dell'AI continueranno a evolversi e migliorare, offrendo nuove possibilità di automazione, analisi avanzata dei dati, interazione con i clienti e sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Ad esempio, l'AI avrà sicuramente un ruolo sempre più importante nel settore della salute, consentendo diagnosi più accurate, terapie personalizzate e cure più efficienti. Inoltre, l'AI potrebbe essere utilizzata per migliorare la sicurezza informatica delle aziende, rilevando e prevenendo minacce cibernetiche in tempo reale. L'AI potrebbe anche essere utilizzata per migliorare la sostenibilità aziendale, ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo l'impatto ambientale.

L'AI ha un impatto significativo sulle strategie aziendali. Grazie all'AI, le aziende possono sviluppare strategie più intelligenti e informate, basate su dati concreti e analisi avanzate. L'AI può fornire alle aziende una comprensione approfondita del proprio business, dei propri clienti e del mercato, consentendo loro di prendere decisioni informate e di ottenere vantaggi competitivi.

Ad esempio, l'AI può aiutare le aziende a identificare nuovi mercati e segmenti di clientela, consentendo loro di sviluppare strategie di espansione e di aumentare le entrate. L'AI può anche aiutare le aziende a migliorare l'esperienza del cliente, fornendo servizi personalizzati e su misura che soddisfano le esigenze specifiche dei clienti.

In conclusione, i nostri esperti oltre gli studi di impatto , supporteranno le aziende nella stesura di progetti specifici anche per la realizzazione di nuovi impianti produttivi >> conclude la dott.ssa Modaffari.

