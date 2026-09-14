Colmare il divario dell'alfabetizzazione digitale potrebbe sbloccare trilioni di dollari di crescita del PIL globale

Il nuovo rapporto, redatto da GSMA Intelligence in collaborazione con Huawei, è stato pubblicato in occasione della Digital learning week dell'UNESCO

PARIGI, 14 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Da una nuova ricerca pubblicata ieri, emerge che più di una persona su tre (38%) rimane offline nonostante si trovi in zone coperte dalla banda larga mobile – e la mancanza di competenze di alfabetizzazione digitale è spesso la causa.

Il nuovo rapporto, "Bridging the Divide: Enhancing Digital Literacy in the AI Era", redatto da GSMA Intelligence e prodotto in collaborazione con Huawei, individua un divario digitale che colpisce 3,1 miliardi di persone, causato dalla carenza di competenze digitali, dalla mancanza di fiducia degli utenti e dalla scarsa alfabetizzazione nell'IA.

L'IA aumenta sia l'accessibilità che il rischio

Le proiezioni di settore esistenti suggeriscono che colmare il divario di competenze potrebbe aggiungere circa 3.500 miliardi di dollari al PIL globale entro il 2030, con oltre il 90% di tali guadagni destinati ai paesi a basso e medio reddito. Attualmente la copertura fisica della banda larga mobile raggiunge il 96% della popolazione mondiale.

Il rapporto, presentato in occasione della Digital Learning Week dell'UNESCO, suggerisce che l'IA potrebbe fungere sia da ponte che da barriera per le comunità svantaggiate. Gli assistenti vocali basati sull'intelligenza artificiale e le applicazioni che lavorano con immagini, audio e video possono aiutare gli utenti con scarse competenze di lettura e scrittura a evitare di dover inserire testo. Al contempo, innalzano gli standard di sicurezza e di pensiero critico necessari per una partecipazione sicura. Tuttavia, lo studio avverte che gli utenti ora devono essere in grado di comprendere la privacy dei dati e identificare rischi legati a frodi e deepfake.

La ricerca cita statistiche della Banca Mondiale secondo cui l'alfabetizzazione in GenAI rappresenta la categoria di competenze più preziosa, con premi salariali fino al 36%, superando di gran lunga i rendimenti delle competenze in IA sia digitali che tradizionali.

Senza interventi mirati di formazione digitale di base, avvertono gli autori, la rapida adozione dell'IA rischia di consolidare le disuguaglianze esistenti anche in aree con copertura di rete completa.

Le aule mobili sviluppano competenze nelle aree remote

Le iniziative di inclusione digitale si rivolgono in genere a coloro che sono maggiormente a rischio di esclusione digitale, tra cui le comunità rurali e remote, i bambini e gli insegnanti delle scuole rurali, gli anziani, le donne e le ragazze.

Il rapporto evidenzia la necessità di modelli di erogazione basati sulla comunità, citando l'iniziativa Skills on Wheels di Huawei come esempio collaudato sul campo, nello specifico le sue aule mobili DigiTruck alimentate a energia solare, che portano hardware, connettività rurale e formazione pratica, inclusa l'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale, nelle regioni non collegate alla rete elettrica.

Dal 2019, i corsi di formazione offerti dai progetti Skills on Wheels hanno raggiunto più di 130.000 persone in 21 paesi, con un numero ancora maggiore di persone che ne hanno beneficiato indirettamente. Gli istruttori di DigiTruck incoraggiano i tirocinanti a condividere le nuove competenze acquisite, cosa che effettivamente avviene. Un rapporto su DigiTruck del Ministero dell'Informazione, delle Comunicazioni e dell'Economia digitale del Kenya indica che il 79% dei tirocinanti di DigiTruck intervistati ha trasmesso le proprie competenze digitali appena acquisite a familiari e colleghi.

I responsabili politici sono invitati a considerare l'alfabetizzazione in materia di IA come un'infrastruttura fondamentale.

Per colmare il divario di utilizzo, il rapporto esorta i responsabili politici, gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di tecnologia a collaborare e a concentrarsi su quattro priorità:

"L'alfabetizzazione digitale non può più essere definita da soglie statiche", ha affermato Tim Hatt, responsabile della ricerca e della consulenza presso GSMA Intelligence. "La connettività da sola non basta: capacità, progettazione del sistema e fiducia devono evolversi di pari passo. Per cogliere questa opportunità dal valore di migliaia di miliardi di dollari, le parti interessate devono integrare un'alfabetizzazione digitale basata sull'IA, articolata su più livelli, direttamente nella vita quotidiana attraverso canali comunitari affidabili.

Le aule mobili hanno dimostrato un valore immenso nell'aiutare le popolazioni svantaggiate a superare le barriere fisiche e psicologiche all'uso della tecnologia", ha affermato Gavin Allen, caporedattore di Huawei. "Continueremo a collaborare con le amministrazioni locali e i partner del settore per promuovere l'alfabetizzazione digitale, garantendo che nessuno venga lasciato indietro durante la transizione verso l'economia dell'intelligenza artificiale."

Questo autunno in Francia verrà lanciato un nuovo programma DigiTruck che interesserà diverse città della regione Île-de-France e si rivolgerà alle comunità a basso reddito e svantaggiate, offrendo loro corsi di formazione sulle competenze digitali.

Il rapporto completo è disponibile sul portale di ricerca GSMA Intelligence:

https://www.gsmaintelligence.com/research/research-file-download?reportId=83651&assetId=83691

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