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Meteo, afa finalmente ko: tutta Italia in verde fino a mercoledì, poi arriva la svolta con la perturbazione atlantica

L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute certifica il 'ko' della canicola, poi dal 16 settembre ci saranno temporali

Donna cammina per strada in una giornata calda - (Ipa)
Donna cammina per strada in una giornata calda - (Ipa)
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15 settembre 2026 | 00.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'afa sembra essersi davvero arresa. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute certifica il 'ko' della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registra nel nostro Paese dal 1950.

Tutta Italia in verde: l'elenco dei bollini del ministero della Salute

Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da Nord a Sud per altri 3 giorni: rischio zero per la salute sia oggi, martedì 15 settembre, che domani, mercoledì 16. Nessuna città bollino rosso o arancione, come quelle registrate nelle scorse settimane per effetto dell'anticiclone africano.

Le previsioni meteo del 15 settembre: quando arriva la svolta

Stando alle previsioni de IlMeteo.it, la giornata di oggi sarà nel complesso soleggiata su gran parte del Paese, per effetto dell'Anticiclone delle Azzorre, con qualche addensamento nuvoloso su Alpi e Prealpi, sulle zone interne siciliane e sulla Puglia. Nel corso delle ore pomeridiane una certa instabilità interesserà con rovesci sparsi interesserà Sicilia, Calabria, Basilicata, rilievi pugliesi, Cilento e Salento. Ma la vera svolta ci sarà a partire da domani, mercoledì 16 settembre, quando è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica, che porterà temporali prima al Nord, in particolare sulle Alpi e sulla Pianura Padana, e poi al Centro e al Sud.

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