Come ottenere una visura catastale: passaggi e vantaggi

Milano, 31 Luglio 2024. La visura catastale è uno strumento fondamentale per chiunque possieda o intenda acquistare un immobile. Questo documento, rilasciato dal Catasto, fornisce informazioni dettagliate su proprietà immobiliari, come la descrizione, la rendita e la titolarità.

Attraverso la visura catastale, si possono verificare dati essenziali per varie operazioni immobiliari e amministrative. Per chi desidera semplificare questa procedura, è possibile richiedere una visura catastale in modalità online tramite piattaforme specializzate come Visurasi.

Questo servizio evita le lunghe file agli sportelli e permette di ricevere il documento direttamente a casa in maniera veloce, offrendo la possibilità di perdere molto meno tempo

Come ottenere una visura catastale

Ottenere una visura catastale è un processo relativamente semplice, ma richiede attenzione ai dettagli. Ecco i passaggi principali per richiedere questo documento:

1.Identificare l'immobile: Prima di tutto, è necessario avere a disposizione le informazioni esatte sull'immobile di interesse. Questi dati includono il foglio, la particella e il subalterno, che identificano univocamente la proprietà nel Catasto.

2.Accedere al portale del Catasto: La richiesta può essere effettuata online attraverso il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate o mediante piattaforme specializzate come Visurasi. Queste ultime offrono un'interfaccia più intuitiva e semplificata.

3.Inserire i dati dell'immobile: Una volta nel portale, bisogna inserire correttamente tutti i dati identificativi dell'immobile. È fondamentale che questi siano precisi per evitare errori o ritardi nella generazione del documento.

4.Selezionare il tipo di visura: Esistono vari tipi di visura catastale, come quella per soggetto, per immobile o storica. La scelta dipende dalle specifiche necessità dell'utente.

5.Pagare i diritti catastali: Ogni richiesta di visura comporta il pagamento di un piccolo contributo. Questo può essere effettuato direttamente online, garantendo una procedura veloce e sicura.

6.Scaricare il documento: Una volta completata la procedura, il documento sarà disponibile per il download. Nel caso di Visurasi, il documento viene inviato direttamente via email.

Vantaggi della visura catastale

La visura catastale offre numerosi vantaggi, sia per i privati che per i professionisti del settore immobiliare. Ecco alcuni dei principali benefici:

●Trasparenza: La visura catastale fornisce una fotografia accurata della situazione di un immobile, garantendo trasparenza in tutte le transazioni immobiliari. Questo aiuta a evitare frodi e malintesi.

●Verifica delle proprietà: È uno strumento essenziale per verificare la titolarità e le caratteristiche di un immobile. Utile sia per chi compra sia per chi vende, assicura che tutte le informazioni siano corrette e aggiornate.

●Valutazione fiscale: La visura catastale include informazioni sulla rendita catastale, fondamentale per il calcolo delle imposte immobiliari come IMU e TASI. Conoscere esattamente la rendita permette di pianificare meglio le proprie finanze.

●Accesso alle agevolazioni: In alcuni casi, la visura catastale è necessaria per accedere a determinate agevolazioni fiscali o contributi. Avere questo documento a portata di mano facilita la compilazione delle domande e la dimostrazione dei requisiti.

Come scegliere la piattaforma per richiedere la visura catastale

Con l'avvento delle tecnologie digitali, richiedere una visura catastale è diventato molto più semplice grazie alle piattaforme online. Tuttavia, è importante scegliere un servizio affidabile e sicuro. Ecco alcuni criteri da considerare:

●Affidabilità: Scegliere una piattaforma con una buona reputazione, come Visurasi, che è specializzata in visure e pratiche online. Questo assicura che il servizio sia professionale e che i dati siano trattati con la massima sicurezza.

●Facilità d'uso: La piattaforma dovrebbe essere intuitiva e facile da navigare, permettendo anche ai meno esperti di completare la richiesta senza difficoltà.

●Assistenza clienti: Un buon servizio dovrebbe offrire supporto clienti efficiente, pronto a rispondere a eventuali domande o problemi durante la procedura.

●Tempi di consegna: È importante che la piattaforma garantisca tempi di consegna rapidi. Visurasi, ad esempio, permette di ricevere la visura catastale direttamente via email in tempi brevi.

In definitiva visura catastale è uno strumento indispensabile per chiunque si occupi di immobili. Grazie a questo documento, è possibile ottenere una panoramica completa e dettagliata di una proprietà, indispensabile per molteplici scopi, dall'acquisto alla vendita, dalla valutazione fiscale all'accesso a benefici fiscali.

La possibilità di richiedere una visura catastale online tramite piattaforme specializzate come Visurasi rende questo processo ancora più semplice e accessibile. Evitando lunghe attese e con la comodità di ricevere tutto direttamente a casa, questo servizio rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo delle pratiche catastali.

