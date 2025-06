Come ridurre il carico fiscale aziendale: la guida di Metatasse

Modena, 06/06/2025 - È possibile pagare meno tasse aziendali? In che modo? Come alleggerire il proprio impegno economico nel rispetto delle vigenti leggi e del portafogli della propria azienda? Sembra un sogno, ma in realtà si può concretizzare seguendo alcune indicazioni e strutturando una progettazione fiscale adeguata alle esigenze dell’azienda, quindi personalizzata, e realizzando un piano su misura proprio come un abito di sartoria.

La tassazione in Italia risulta elevata e molto articolata, in alcuni casi labirintica e scoraggiante se non si è pratici della materia che va studiata regolarmente. Non va lasciata al caso, all’approssimazione, perché si rischiano perdite economiche.

Secondo gli esperti di Metatasse, il primo passo da compiere verso l’ambito traguardo di versare meno tasse all’Erario è quello di far affidamento su una valida e costante consulenza fiscale che, non solo sia aggiornata rispetto a tutte le novità del settore, ma che possa elaborare uno studio preciso ed “elastico” sull’azienda in un dato momento storico, variando, ad ogni necessità, il piano fiscale e adattandolo, di volta in volta, all’evoluzione aziendale. Questo per renderlo efficace ed efficiente in qualsiasi circostanza.

Perché una consulenza fiscale personalizzata può fare la differenza

La consulenza fiscale deve risultare come un abito sartoriale, cucito sull’impresa o l’imprenditore singolo. Niente più notti insonni per i piccoli imprenditori alle prese con un carico fiscale sempre in crescita. Non si tratta “solo” di risparmio, ma anche e soprattutto di tutela e protezione del patrimonio aziendale grazie ad un’attenta programmazione fiscale. Programmazione che Metatasse offre condividendo il percorso fiscale dell’azienda cliente al fine di ridurre l’esborso di una percentuale che varia dal 20% al 70%.

Si crea, in tal modo, una collaborazione, una partnership duratura, che consente all’imprenditore di concentrarsi sullo sviluppo del suo lavoro e non sulle tasse, rassicurato da una programmazione chiara, costruita con anticipo. Comprensibile, multidisciplinare, adattabile alla micro e media impresa come all’artigiano, legale, testato in decenni di esperienza diretta e reso incontestabile grazie alle centinaia e centinaia di variabili incontrate dal nostro Pool che hanno affinato il Metodo Meta.

Meta permette, da un lato il risparmio fiscale e, dall’altro l’aumento della redditività aziendale, come diretta conseguenza del primo.

Migliorare il proprio andamento fiscale, pianificare nel tempo gli investimenti senza imprudenze dettate dalla fretta, è fattibile e consigliabile. L’unione fa la forza e, in questo caso, fa la differenza tra una pianificazione fiscale serena che non affossi la vita imprenditoriale e gli incubi notturni.

La consulenza si avvale di un team di esperti in varie materie che può lavorare con l’imprenditore e affiancare anche il suo commercialista. Una forza in più, un sostegno, a favore dell’azienda e del libero professionista che riceve un servizio fiscale millimetrico dedicato.

3 strumenti utili per ridurre il carico fiscale

Esistono strumenti fiscali spesso poco conosciuti ma perfettamente legittimi, che possono offrire un significativo vantaggio a livello di tassazione. La loro efficacia dipende dalla struttura dell’azienda e dalla coerenza con il proprio approccio gestionale. Ecco tre opzioni da valutare con il supporto del proprio consulente:

TFM (Trattamento di Fine Mandato): Spesso trascurato, può rappresentare un’opportunità importante per la pianificazione fiscale. Per l’azienda costituisce un costo deducibile, mentre per l’amministratore non genera reddito immediato: l’importo sarà tassato solo al momento dell’erogazione, con tassazione separata e senza cumulo con gli altri redditi, evitando quindi l’aumento dell’aliquota IRPEF.

Rimborsi chilometrici: Utilizzati da molte aziende e professionisti, i rimborsi per trasferte sono esenti da tassazione per il percettore e interamente deducibili per l’impresa, purché relativi a spostamenti fuori dal comune sede della società. Rappresentano una forma efficace per gestire le spese di viaggio in modo fiscalmente vantaggioso.

Buoni pasto: Che siano destinati all’imprenditore o ai dipendenti, sono deducibili al 100% ai fini delle imposte dirette, con IVA agevolata al 4% totalmente detraibile. Possono essere usati su tutto il territorio nazionale, anche online, e sono uno strumento semplice e versatile per migliorare il welfare aziendale riducendo allo stesso tempo il carico fiscale.

Per sfruttare al meglio queste opportunità fiscali, è fondamentale valutare ogni strumento in funzione del proprio modello di business e della struttura aziendale. Non esiste una soluzione universale, ma piuttosto una combinazione intelligente di misure che, se ben pianificate, può fare la differenza.

Come evidenziato dal pool di esperti fiscali di Metatasse, conoscere e applicare correttamente le agevolazioni previste dalla normativa vigente è il primo passo per ridurre davvero il carico fiscale. Attraverso una consulenza personalizzata, strumenti legittimi e una pianificazione su misura, è possibile alleggerire il peso delle imposte e migliorare la salute finanziaria dell’impresa nel lungo periodo.

Metatasse è un Pool di professionisti fiscali specializzati nell'abbattimento delle imposte in maniera legale e incontestabile oltre che nella protezione del patrimonio aziendale e personale dell'imprenditore. Una mission che nasce dalla necessità di aiutare imprenditori e aziende a ridurre il carico fiscale, costruendo basi solide per una crescita sostenibile e sicura e guidando ogni cliente verso una nuova serenità fiscale, grazie a competenza, visione e metodo.

