Comunità Coraggiose: dal progetto pilota realizzato in Campania eCalabria, nasce una guida per combattere lo spopolamento e dar vita a progettidi sviluppo locale sostenibile

8 maggio 2025.Le Aree Interne in Italia custodiscono un patrimonio unico, ma troppo spesso dimenticato. Sono oltre 4000 i Comuni in Italia situati ad una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali, come istruzione, salute e mobilità. Queste sono le cosiddette Aree Interne, definite dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e rappresentano il 48,5% del totale delle municipalità del Bel Paese, contando circa 13 milioni di persone (dati Openpolis). Dal dopoguerra ad oggi, questi territori hanno subito un costante fenomeno di marginalizzazione: diminuzione della popolazione residente, del livello di occupazione e dell'offerta di servizi, in un circolo vizioso acuito anche dal susseguirsi di eventi calamitosi che hanno ulteriormente colpito queste aree. Spopolamento, invecchiamento, mancanza di servizi: sono queste le sfide che affliggono migliaia di Comuni italiani. Eppure, proprio da questi luoghi può rinascere una nuova idea di sviluppo

Oggi, grazie al lavoro della Federazione BCC Campania e Calabria e di NeXt Economia, con il sostegno di Fondosviluppo, prende forma uno strumento concreto e innovativo per invertire la rotta: la Guida completa per Comunità Coraggiose. La Guida nasce per accompagnare cittadini, imprese, amministrazioni e attori del Terzo Settore in un percorso di rigenerazione territoriale che diventa partecipata, sostenibile e inclusiva.

“Questo progetto ricorda che le BCC sono banche di comunità e che investono non solo sul miglioramento delle condizioni economiche ma anche sulla crescita della coesione sociale, sullo sviluppo e sulla promozione della cooperazione, sulla crescita responsabile e sostenibile. Ogni territorio, se può contare su una BCC, è più forte e resiliente” - Dichiara Nicola Paldino, Vicepresidente della Federazione delle Banche di Comunità di Campania e Calabria.

La pubblicazione nasce dall’esperienza diretta condotta nei Comuni di San Pietro al Tanagro (SA) e Bisignano (CS), dove si è avviato un processo di rigenerazione che ha coinvolto cittadini, imprese, enti del terzo settore e istituzioni, portando alla creazione di Mappe di Comunità, itinerari turistici sostenibili e modelli di cooperazione locale.

“La Federazione ha inteso promuovere un percorso con i giovani per dare risposte e nuove opportunità di sviluppo, a loro innanzitutto, e ai territori che si rischiano di avviarsi ad un declino, anche demografico. Il progetto realizzato dagli stessi giovani, coinvolti nelle due sperimentazioni, ha messo in luce i loro potenziali e la necessità di disseminare l'esperienza fatta con tutte le quindici BCC della Campania e della Calabria. Per fare ciò abbiamo messo a disposizione una guida che potrà essere da stimolo per riflettere, agire e raggiungere gli obiettivi condivisi”- Dichiara Francesco Vildacci, Direttore della Federazione Campania Calabria delle BCC.

Tra i contenuti chiave della guida:

* Le 5 dimensioni per costruire una comunità resiliente: territorio, sostenibilità, impatto, cooperazione, digitale. * Gli strumenti per attivare partecipazione e inclusione: Patto di Comunità, Community Canvas, Indici ESG, piattaforme digitali. * Le fasi di sviluppo comunitario: dalla co-emersione alla co-valutazione e ri-progettazione. * Le metriche di impatto civile basate sui BES, SDGs e indicatori di benessere multidimensionale.

“Le Comunità Coraggiose non sono solo una risposta alla marginalità, ma un’occasione di rinascita per borghi e comunità locali. Abbiamo pensato di creare una cassetta degli attrezzi che fornisce strumenti operativi sulla sostenibilità integrale e metodologie di partecipazione attiva delle Comunità, come mappe e Patti di Comunità, per chi vuole non vuole abbandonare il proprio territorio. L’obiettivo è supportare la nascita di percorsi di co-programmazione e co-progettazione per avviare nuove economia locali e invertire il trend negativo dello spopolamento” - dichiara Luca Raffaele, Direttore NeXt Economia e Presidente Gioosto.com.

Il progetto delle Comunità Coraggiose sarà una delle buone pratiche che verrà presentata in occasione della prossima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile che si terrà dal 2 al 5 ottobre a Firenze dal titolo “Democrazia Partecipata. La sfida delle intelligenze relazionali”.

Il momento di agire è adesso: scarica gratuitamente la Guida completa per Comunità Coraggiose e inizia a trasformare il tuo territorio in un modello di sviluppo sostenibile, partecipato e innovativo. Un’opportunità concreta per ripopolare, valorizzare e dare voce alle energie migliori delle comunità locali.

Scarica ora la Guida e attiva la tua Comunità Coraggiosa su www.nexteconomia.org/comunita-coraggiose-la-guida-per-fermare-lo-spopolamento/

