New York, focolaio di legionella ad Harlem: 5 morti e 108 casi confermati

Campioni prelevati dalle torri di raffreddamento della zona hanno mostrato tracce del batterio

Ambulanza a New York (Ipa)
19 agosto 2025 | 08.17
Redazione Adnkronos
Un focolaio di legionella ha colpito il quartiere di Harlem, a New York, causando cinque morti e 14 ricoveri ospedalieri. Secondo quanto riferito dal Dipartimento della Salute cittadino, l’epidemia sarebbe legata a torri di raffreddamento contaminate.

"Il Dipartimento della Salute di New York City sta attualmente indagando su un cluster comunitario di legionella a Central Harlem", si legge in una nota ufficiale. "Al 18 agosto sono stati confermati 108 casi, cinque decessi e 14 persone sono ancora ricoverate". Le autorità sanitarie hanno spiegato che la malattia non è trasmissibile direttamente da persona a persona, ma si diffonde attraverso goccioline contaminate e può provocare febbre e polmonite, soprattutto nei soggetti con sistema immunitario debole.

Campioni prelevati dalle torri di raffreddamento della zona hanno mostrato tracce del batterio legionella, e gli impianti risultati positivi sono già stati sottoposti al trattamento prescritto dalle autorità. Le stesse hanno chiarito che il focolaio "non è legato all’acqua calda o fredda degli edifici".

legionella legionella new york legionella harlem legionella usa
