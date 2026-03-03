circle x black
Deliveroo, gip Milano convalida controllo giudiziario

Il colosso finito nell'inchiesta per caporalato, che riguarda circa 20mila rider

Sede Deliveroo di Milano - FOTOGRAMMA
03 marzo 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giudice per le indagini preliminari di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, il colosso finito nell'inchiesta per caporalato, che riguarda circa 20mila rider, del pubblico ministero Paolo Storari.

Lo scorso 25 febbraio il pubblico ministero di Milano Paolo Storari aveva disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy. L'accusa rivolta alla srl e all'amministratore unico è di impiegare manodopera "in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori".

La richiesta un mese da quella della stessa Procura per Foodinho-Glovo (40.000 rider). Al centro dell'inchiesta, anche qui il presunto caporalato messo in atto contro i rider, ai quali sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", in particolare "inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva". Una paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile "sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rider deliveroo deliveroo rider presunto caporalato deliveroo controllo giudiziario milano news
