Con Hard Rock Cafe ogni giorno ha qualcosa di speciale

Nei cafe di Firenze, Roma e Venezia arriva “Own the week” da lunedì a giovedì un’esperienza diversa tra nuovi piatti, drink e offerte esclusive.

Firenze, Roma, Venezia - 30 maggio 2025 - Non serve aspettare il weekend per concedersi una pausa, a partire dal mese di giugno negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia ogni giorno diventa speciale. Grazie a Own the week iniziativa che propone ogni giorno della settimana un piatto diverso e originale, con sconti e sorprese a tema, pensata per chi vuole concedersi un momento di gusto e relax anche dopo una giornata di lavoro, e non solo nel finesettimana. Dal lunedì al giovedì, nei tre cafe italiani è possibile scoprire nuovi sapori, approfittare di promozioni esclusive e vivere un'esperienza che combina food, drink e, in alcuni casi, anche shopping.

Il lunedì prende un nuovo ritmo con il Mega Monday Margarita, pensato per iniziare la settimana con energia e gusto. Protagonista della giornata è uno dei cocktail più iconici, il Margarita, proposto in una versione speciale ed extra, perfetta per chi vuole concedersi una pausa con stile, e a un costo contenuto.

Il martedì diventa invece Tako Tiki Tuesday, una giornata che porta una ventata di novità nel menù Hard Rock con una proposta a base di 2 tacos a scelta tra 4 gusti diversi serviti insieme a un cocktail a scelta tra il Tiki Tiki Boom Boom o il Cheeky Tiki. Ad arricchire la proposta un bicchiere Tiki da collezione. Solo in questo giorno è disponibile anche una t-shirt esclusiva dedicata all’iniziativa: un’occasione per scoprire nuovi sapori e portarsi a casa un ricordo originale.

Il mercoledì è dedicato al gusto della condivisione con il Winning Wednesday: a metà settimana, Hard Rock propone piatti che mettono al centro un comfort food come i tupelo dippers croccanti filetti di pollo accompagnati da birre alla spina o una selezione di vini per un momento di convivialità e relax.

Si chiude la settimana lavorativa con il Throwback Thursday, un vero e proprio tuffo nel passato. In questa giornata, il menù propone un piatto che celebra la storia di Hard Rock Cafe, ispirato al 1971, anno di nascita del primo locale del brand ovvero il Legendary Burger accompagnato da patatine fritte e la classica coke float, una coca servita con una pallina di gelato alla vaniglia. Un modo per riscoprire i grandi classici in chiave nostalgica, con un tocco originale.

La proposta Own the Week di Hard Rock è pensata per chi cerca varietà, qualità e convenienza durante la settimana in pausa pranzo o subito dopo il lavoro. Un’iniziativa che trasforma la quotidianità in un’occasione per concedersi un’esperienza diversa, con soluzioni adatte a tutti i gusti.

Hard Rock International

Con più di 300 sedi in quasi 75 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 88.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Il programma di fidelizzazione globale Unity by Hard Rock™ premia i membri per le attività che amano svolgere nelle proprietà partecipanti. Inoltre, Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi mette in risalto l’esperienza delle scommesse sportive e iGaming con prodotti rivisitati nello spirito di Hard Rock per i giocatori di tutto il mondo. HRI ha ricevuto numerosi premi nell'industria e nel settore turistico, dell'ospitalità, del gioco, dell'intrattenimento e della ristorazione. HRI detiene attualmente valutazioni di investimento da agenzie di rating primarie: S&P Global Ratings (BBB-) e Fitch Ratings (BBB). www.hardrock.com | shop.hardrock.com

