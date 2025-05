Conference League. Fiorentina – Real Betis, la finale è ancora tutta da scrivere. Viola avanti nei 90 minuti, a 2,25 su Sisal.it ma gli spagnoli comandano nel passaggio turno a 1,40

Roma, 07 maggio 2025 – Il gol di Ranieri nella gara di andata ha tenuto in vita la Fiorentina che ora, tra le mura amiche del Franchi, si gioca la terza finale consecutiva di Conference League nella semifinale di ritorno contro il Real Betis. La squadra di Palladino deve ribaltare il 2 a 1 dell’andata, impresa non impossibile ma servirà la viola migliore contro gli spagnoli, che si presentano alla sfida reduci da 4 vittorie consecutive. Per gli esperti di Sisal, i toscani sono favoriti nei 90 minuti, con la vittoria a 2,25, si sale a 3,10 per il successo degli andalusi, il pareggio è a 3,40. Il pronostico però, si ribalta in ottica passaggio turno dove il Real Betis, con due risultati su tre a disposizione, comanda a 1,40 contro il 3,00 dei viola. Le squadre sono state molto prolifiche nella competizione, ecco perché è probabile che entrambe vadano a segno, ipotesi a 1,72. Nel match di andata, il Real Betis ha segnato dopo solo sei minuti, anche stavolta gli andalusi sono favoriti ad andare in rete per primi, a 1,85, si sale a 2,20 invece per il primo gol targato viola.

Assente al Benito Villamarin, Moise Kean stavolta sarà schierato dall’inizio e, con i suoi 20 gol stagionali, è sicuramente l’arma migliore di Palladino. Il bomber viola ha mancato l’appuntamento con il gol nell’ultima sfida di campionato con la Roma e ha segnato una sola volta nell’ultimo mese, ma la sua rete è in pole a 2,25. Accanto a lui, Gudmundsson, marcatore a 2,75, e Beltran, a 3,50. Nel Betis, attenzione a Bakumbu, sette reti nella competizione, il cui gol è a 3,00, ma il pericolo numero uno è Cucho Hernandez, a 2,75. I marcatori dell’andata, Ezzalzouli e Antony Dos Santos, sono rispettivamente a 3,50 e 4,00, mentre per un altro gol di Ranieri si sale a 13,00. I 90 minuti potrebbero non bastare a decretare la finalista, l’ipotesi dei tempi supplementari è proposta a 4,10 mentre l’eventualità dei calci di rigore sale a 7,75.

