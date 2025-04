COSRX, pioniere di K-Beauty, lancia il primo programma in assoluto "Euro Supporters" in collaborazione con YESSTYLE per espandere la propria presenza globale

LONDRA, 9 aprile 2025 /PRNewswire/ -- COSRX, il marchio globale di K-Beauty noto per le soluzioni che sviluppa per la cura della pelle – efficaci ma delicate – ha annunciato il lancio del suo primo programma in assoluto Euro Supporters nell'ambito di una collaborazione senza precedenti con YESSTYLE, il leader mondiale dell'e-commerce nel settore della moda e della bellezza asiatica.

L'iniziativa sarà intrapresa in cinque mercati europei – Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna – ed è pensata per scoprire la nuova generazione di creatori di contenuti K-Beauty, rafforzando al contempo il legame di COSRX con le community dedicate alla cura della pelle.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di collaborare con YESSTYLE per portare le innovazioni più amate e recenti di COSRX direttamente nelle mani dei creatori europei", commenta un portavoce COSRX. "Questo programma è più di una semplice campagna: è un invito alla crescita collettiva. Rappresenta un'importante opportunità per mettere in grado le voci locali di dare forma alla storia di COSRX attraverso la prospettiva dei nostri consumatori e per costruire una vera e propria community globale per la cura della pelle. Dopotutto, crediamo fermamente che la migliore cura della pelle inizi dall'ascolto".

Una nuova opportunità per aspiranti creatori

Il programma Euro Supporters recluterà 100 creatori provenienti dai cinque paesi partecipanti. In corso da maggio ad agosto, il programma offre accesso ai prodotti COSRX più iconici – la linea cult Advanced Snail Mucin e The RX Collection, una linea di prodotti per la cura della pelle formulata con ingredienti attivi altamente concentrati. Nell'arco di tre mesi, i partecipanti completeranno missioni di creazione di contenuti, condividendo i loro autentici percorsi di cura della pelle su TikTok, Instagram e YouTube. Queste missioni sono progettate per mettere in risalto sia le tendenze globali di K-Beauty sia la prospettiva locale unica di ogni creatore.

Oltre all'accesso al prodotto e alla visibilità del marchio, i creatori selezionati riceveranno vari premi esclusivi durante l'intero programma:

Costruire una community di creatori connessa a livello globale

Questa collaborazione segna il primo programma di influencer europeo di COSRX in collaborazione con YESSTYLE e rappresenta un'iniziativa strategica nel mercato K-Beauty europeo in rapida espansione. Grazie ad anni di esperienza nella gestione di campagne di sostegno globali coronate dal successo, COSRX mette la sua comprovata competenza nella creazione di community a disposizione di una nuova generazione di creatori digitali in tutta la regione.

L'iniziativa riflette l'impegno continuo di COSRX nel costruire relazioni autentiche e durature con gli influencer. Più di un semplice programma di seeding di prodotti, offre una piattaforma che consente ai creatori di sviluppare la loro voce, acquisire esperienza pratica nel settore ed espandere la loro presenza in un ambiente di supporto e allineato al marchio. I partecipanti svolgeranno inoltre un ruolo chiave nel dare forma a una vera e propria community di bellezza globale, fondata su connessione, creatività e collaborazione.

Per candidarsi

Le candidature al programma COSRX x YESSTYLE Euro Supporters iniziano il 7 aprile e si chiudono il 16 aprile. Le persone interessate possono visitare gli account Instagram ufficiali COSRX o YESSTYLE Influencers .

Informazioni su COSRX

Grazie alle sue soluzioni per la cura della pelle efficaci ma dal prezzo accessibile, COSRX è diventato un marchio di prodotti per la cura della pelle famoso a livello mondiale e apprezzato da milioni di persone. Utilizzando un numero minimo di ingredienti altamente efficaci in formule concentrate, COSRX garantisce risultati visibili pur essendo delicato sulla pelle sensibile.

Segui COSRX su Instagram o TikTok oppure visita www.cosrx.com per aggiornamenti e offerte esclusive.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2659904/COSRX_Image_IT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/COSRX_Logo.jpg

