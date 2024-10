Roma, 16 ottobre 2024 - Presentati oggi presso l’Auditorium Agenas, gli esiti del Progetto “Criteri per la certificazione del Neurologo Digitale. Valorizzazione delle prestazioni e aggiornamento LEA”.

La Telemedicina è una priorità strategica per il SSN nella gestione delle patologie croniche e/o disabilitanti, e risponde alla richiesta di riforma dell’assistenza di prossimità da attuarsi secondo quanto previsto dal PNRR (Missione 6 C1 e C2). Per una diffusione omogenea e capillare dei programmi di Telemedicina in tutto il territorio, è di fondamentale importanza poter contare su una cultura generale della Digital Health e Digital Medicine condivisa tra i professionisti sanitari: nasce la figura del Medico Digitale.

Il Progetto, ideato e coordinato da Ladies First e patrocinato da SIN – Società Italiana di Neurologia, si è posto l’obiettivo di definire criteri standard comuni nell’area della neurologia per l’utilizzo degli strumenti di Telemedicina.

Il lavoro del Board Scientifico costituito per la gestione del Progetto è stato guidato dal Prof. Alessandro Padovani, Presidente SIN e dal Dr. Luigi Lavorgna, Coordinatore Gruppo di Studio Neurologia Digitale e Intelligenza Artificiale SIN. Partendo dall’analisi dello status quo sull’utilizzo degli strumenti di telemedicina nelle diverse specialità afferenti alla neurologia, il Board ha identificato le linee di indirizzo per la definizione dei criteri per la certificazione del Neurologo digitale e la valorizzazione della televisita. Questa non è ancora codificata e valorizzata in modo specifico e, specialmente, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, motivo per cui il suo inserimento nei LEA è fondamentale per garantire che il paese si muova tutto alla stessa velocità e siano offerte le stesse opportunità di accesso alla digitalizzazione ai cittadini, a prescindere dal luogo di residenza.

Obiettivo finale del Progetto, la redazione del Documento di indirizzo da sottoporre ad AGENAS, unitamente alla proposta per la valorizzazione della televisita.

Il Direttore Generale AGENAS, Dr. Domenico Mantoan ha ricordato il ruolo dell’Agenzia quale amministrazione attuatrice degli investimenti della Missione salute del PNRR (M6C1 – Sub investimenti 1.2.3.) dedicati alla telemedicina sottolineando come: “La realizzazione di quanto previsto dal PNRR avrà importanti ricadute sul nostro Servizio sanitario nazionale migliorando sia l’integrazione tra i servizi sanitari regionali sia la qualità, l’omogeneità e l’accesso alle cure per i pazienti su tutto il territorio. Ben vengano dunque iniziative come questa presentata oggi che forniscono validi spunti per avvicinare professionisti del mondo della salute e pazienti verso l’utilizzo delle nuove tecnologie”.

“Era necessario fare il punto della situazione e compiere un passo significativo verso la diffusione capillare degli strumenti di telemedicina” ha dichiarato Alessandro Padovani a margine dell’evento. “Le malattie neurologiche, basti pensare a quelle di cui si sente parlare maggiormente, come la Sclerosi Multipla, la Malattia di Parkinson o l’Alzheimer, ma anche le malattie del movimento e le demenze, richiedono un supporto costante che, in alcune sue forme, può essere erogato dal medico a distanza. Ciò rappresenta un vantaggio enorme per i pazienti e i loro caregiver, grazie alla limitazione degli accessi alle strutture per alcuni controlli che possono essere effettuati comodamente nel comfort della propria abitazione.”

Questo Progetto rappresenta l’inizio di un percorso di omogeneizzazione della formazione su questi utilissimi ed innovativi strumenti digitali, oggi fortunatamente disponibili. Allo stesso modo, sarà altrettanto importante che la televisita venga formalmente valorizzata per poterla inserire nella pratica clinica quotidiana del medico.

Il Progetto è stato realizzato con il supporto non condizionante di: Alexion Pharmaceuticals, Inc., Biogen, UCB.

Ladies First è una società di professionisti che vantano un’esperienza ventennale nel mondo Healthcare, Istituzioni e Pharma, che sviluppa strategie innovative in Sanità attraverso l’implementazione di progetti e servizi di supporto nel mondo delle Life sciences.

